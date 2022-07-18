人民网北京7月18日电 近日，广州城市理工学院下属多个学院组建了暑期实践团在广东省多个城市开展社会实践活动。

管理学院“益”心助老振乡实践团赴广州市花都区乐同村开展围绕“科技助老，智慧扶老”、聚焦关注老人需求的实践活动。在调研过程中，成员们深入了解中老年村民是否会使用智能手机以及对智能手机的熟悉程度等情况，发现中年村民使用智能手机的数量较多且能够掌握基本手机操作，但复杂一些的操作却无法自行掌握，需要借助子女来手把手教；而老年村民使用智能手机的数量偏少且对于基本手机操作并不熟悉。于是，实践团的成员们通过发放手机基本操作的教程资料、播放科普视频、手把手教学等方法，耐心地为在场各村民解决使用手机遇到的困扰。

除了满足中老年村民对基本手机操作的需求，防诈骗宣传也是实践团此行的重点之一。在前期的准备工作中，成员们收集了一些老人被诈骗的案例，例如“电话红头文件骗局”“保健品骗局”以及一些官方的反诈宣传视频。成员们通过对村民们讲述案例，观看反诈视频，对当地村民进行防诈骗宣传。此外，成员们还通过设置情景，让村民了解常见诈骗手段，告诉他们访诈骗的具体做法，并帮助村民下载国家反诈中心APP，进一步提高防范意识。

在广州市增城区正果镇畲族村，管理学院暑期“三下乡”畲声不息实践团开展了以“寻访特色文化村落，探索乡村振兴之路”为主题的社会实践活动。实践团深入畲族村，针对不同群体开展不同话题的访谈，走访调研以枇杷为代表的种植业、以传统米酒为代表的酿酒业和以腐竹为代表的加工业。在调研过程中，实践团成员了解到，自从村里修了公路、通了公交后，村民的出行方便了很多，也吸引了大量游客前来游玩、购买特产，带动了当地经济的增长和农民的增收。

在历时5天的实地调研中，实践团成员们零距离感受了畲族独特的图腾文化，深入探访畲族村三大特色产业，深刻了解到畲族村村民生活条件的改善离不开乡村振兴战略的稳步推进。实践团希望能够以此次实践为契机，帮助畲族村和畲族文化不断走近大众视野，以“畲乡行”助力“畲乡兴”。

在肇庆市广宁县江美村，经济学院实践团开展了“党建引领新农村建设”调研暨“三农”政策理论宣讲活动。实践团成员首先参观了红色教育基地、党建广场、农运陈列馆、初心堂、农运炮台等红色景点与建筑，深入感受当地的红色文化氛围。为培育新型农民，提升农民的文化素质、专业技能，实践团成员开展“三农”政策理论宣讲活动，助力农民增收致富。通过与村民唠嗑、话家常，派发“三农”理论宣传手册，详细讲解农民知农爱农、农村数字乡村、农业惠农利农等相关政策，确保村民们对“三农”政策了然于心，切实做好“三农”工作，走出一条具有特色的新农村建设之路。

“在中国共产党的领导下，我国已经发生了翻天覆地的变化，人民的生活水平达到小康并且还在稳步提升。作为新时代大学生，应该扎实学习，为党和人民的事业矢志奋斗。”在“探寻红色基因，延续红色血脉”主题党史实践调研活动中，土木工程学院暑期实践团协助南庄村开展了为期3天的“爱心敬老，情暖夕阳”——65岁及以上长者免费体检活动。活动中，实践团对当地的村民进行了访谈和调研，并深入了解当地村民对红色文化的认知与实践程度等情况，通过发放问卷调查与访谈村民等方法，耐心地为在场各村民讲解红色文化。

此外，汽车与交通工程学院党总支部实践调研团在广州市花都区、越秀区、海珠区开展了“喜迎二十大，交通看变化”主题实践调研活动。活动通过“访”，实地考察广州交通历史博物馆、具有历史性代表的交通建筑以及参观学习交通行业中的知名企业，了解交通领域最新发展动态和前沿技术；通过“谈”，访谈汽车与交通工程学院毕业校友与普通群众，谈交通变化，从交通行业专业人士角度，从群众便捷程度，深切感受祖国交通发展变化。

(责编：郝孟佳、熊旭)