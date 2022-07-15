人民网北京7月15日电 （记者郝孟佳）一抹厚重的人大红，“独树一帜”四字烫金，方寸之间，旗帜高高飘扬，校徽卓然而立，镌刻着一所学校赓续85载绵延不绝的红色血脉。中国人民大学于7月15日向2022级新生发出第一批新版录取通知书，这是给新人大人的第一份礼物，也是他们完成自中学生向大学生身份转变的第一课。

中国人民大学新版录取通知书 校方供图

打开这份录取通知书，新生们便拥有了一个新的身份——人大人。他们将接过前辈手中的火炬，自此拔锚启航，和万千人大人一起，争做“复兴栋梁、强国先锋”，与人民同行、与祖国同行、与时代同行，在实现中华民族伟大复兴的历史征程中激荡起磅礴的青春力量。

2022年，中国人民大学新版录取通知书采用函匣立体式设计，以人大红为主色调，共分上下两层。函匣轻启，一张一合，吞吐着这所以人民为名的学校跨越85载奔涌不息的万千气象，更蕴藏着一代代人大人紧跟党的步伐在中国革命、建设、改革和新时代中争做先锋分子的价值追求。

中国人民大学新版录取通知书 校方供图

“落其实者思其树，饮其流者怀其源。全新的录取通知书是学校红色历史的缩影，承载着人大人红色根脉和鲜亮的精神底色，传递的是党创办中国人民大学的一段珍贵记忆。希望新人大人藉此感悟党的非凡奋斗历程，筑牢如山的信仰、如铁的信念、如磐的信心，滋养艰苦奋斗、实事求是、开拓进取的伟大品格，在学思践悟的过程中笃定赓续红色血脉的责任担当，始终保持奋进在新时代前列的昂扬精神！”中国人民大学党委书记张东刚语落铿锵。

这一尺见方的录取通知书中，不仅承载党创办和领导高等教育、建设社会主义新型大学的勤勉实践，也折射着党培养造就先锋分子推动革命、建设和改革的不懈求索。中国人民大学从陕北公学成立之初就旗帜鲜明地提出要培养“革命的先锋队”，到新中国成立之初提出培养“万千建国干部”，到改革开放新时期提出培养“国民表率、社会栋梁”，再到新时代提出培养“复兴栋梁、强国先锋”，始终不变的是“为党育人、为国育才”，展现了“党办的大学让党放心、人民的大学不负人民”的精神品格。

录取通知书下层可见通知书本体和镌刻有各学院院徽的“一院一帜”定制书签。通知书本体版式设计与人民大学前身陕北公学、华北大学时期一脉相承，整体行文从右至左，由上而下，实事求是校训居于正中，落款处为校长签名，并加盖中国人民大学校章，最左侧为金色校徽，四周以陕北公学窑洞花纹图样装饰，外壳浮雕烫金，上书“独树一帜”四个大字，赤子之心、家国情怀、鸿鹄之志跃然纸端。

与录取通知书紧紧相依的，是张东刚书记、刘伟校长联袂致2022级同学的一封信。“生逢盛世当不负盛世，生逢其时当奋斗其时。……希望你像吴玉章老校长所说的那样，以迈入人大为崭新起点，心系国家、努力学习，不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上奋力奔跑，书写无愧新时代荣光和使命的人生篇章！”字里行间，充盈着对青年学子的殷殷期盼之情。古朴的竖版信纸，令人似又回到党在战火中坚持创办高等教育的那段峥嵘岁月，捧读完毕，却又激荡起在新时代挥洒青春的渴望。

中国人民大学新版录取通知书 校方供图

函匣底部，六边形徽章嵌入其中。待到金秋时节，开学季迎新现场，来自2022级新生的数千枚徽章将重新汇聚在一起，共同拼出一幅“青春向党、不负人民”的“信念拼图”。

“希望以此激励新时代人大人不负伟大时代、不负脚下热土、不负青春韶华，心中有梦、眼里有光，从伟大的中国精神中汲取智慧、增添力量、坚定理想，让青春向党、不负人民成为一生的誓言和承诺。”中国人民大学校长刘伟对新一代人大人寄予厚望。

据介绍，多位人大校友参与了新版录取通知书的策划设计工作。设计团队负责人谭国剑校友表示，从1937到2022，母校走过了一条壮丽的奋进征程，即将迎来85岁生日；从革命圣地延安到晋察冀边区，从河北正定到首都北京，光阴流转，坐标在变，不变的是一代代人大人争做先锋分子的初心与坚守。希望新生们从接过新版录取通知书的那一刻起，就能感受到这种传承的力量，让学校的精神底色深深地烙印在每一位人大人的心里。

(责编：郝孟佳、熊旭)