今日，全国20余省份将举行2022年公务员招录的笔试，此前因疫情而延后的公务员省考招录重启。各地今年的公务员招录政策，面向应届生和基层岗位倾斜的特征更为明显。

防疫：省考重启，各地严格考试防疫

今年2月，全国20余省份密集发布了2022年度公务员招录公告，但进入3月，全国疫情多点散发，各地纷纷将笔试延后。随着多地疫情防控形势趋于好转，进入6月，各地纷纷重启公务员招录的笔试工作，并将笔试时间定于7月9日至10日举行。

考试迎来重启，严格的防疫要求依然被各地强调，多数省份要求考生须提供考前48小时内核酸检测阴性证明，方可进入考点参加考试。

陕西等省份要求，对有低风险地区7天旅居史的考生参加考试，3天内应完成两次核酸检测，河南等省份明确，除核验身份时按要求及时摘戴口罩外，考生在考试全程应当佩戴一次性医用外科口罩。

在近期突发疫情的安徽省宿州市，原定于7月9日、10日举行的安徽省2022年度考试录用公务员宿州市职位笔试延期。

扩招：多地扩招，应届生有更多机会

从各地招录的规模来看，部分地区今年的公务员招录规模较往年有所扩大，例如，2022年湖北考试录用公务员计划招录9545人，为历年之最。

其实，今年以来，已有多地透露将扩大公务员、事业单位等政策性岗位的开发供给。今年5月，吉林省发布《关于积极应对疫情影响 全力做好高校毕业生等重点群体就业工作的若干措施》。据介绍，今年吉林省的公务员和事业单位招录招聘人数约2.2万人，比去年增长10%。

从全国来看，在前两年连续扩大招录高校毕业生规模的基础上，2022年中央机关及其直属机构与地方各级机关公务员招录进一步吸纳高校毕业生，共计划招录11.6万名应届生，比去年增加0.9万名。

“从各地的招录规模观察，今年参加公务员联考的20多个省份中，有14个省份的招录规模都较上年度有所扩大。”华图教育研究院专家郑文照对中新网记者表示。

郑文照称，近几年，公务员、事业单位等招录都加大了高校应届毕业生招录力度，单从国考招录的数据来看，招录计划中，仅面向应届生招录的比例，由2019年度的39.17%上升到了2022年度的67.3%。

中央党校(国家行政学院)教授竹立家对中新网记者分析，今年高校毕业生首次突破千万，各地加强公务员、事业单位、教师等政策性岗位的供给，对就业市场，特别是大学生就业来说是一种稳定性的政策保障。

同时，宿州市考生报考宿州市外职位的笔试正常进行，当地要求，目前在泗县和灵璧县境内，报考省内宿州市外职位的考生，在所在县笔试；目前在宿州市埇桥区、砀山县和萧县，报考省内宿州市外职位的考生，在宿州市笔试。

岗位：补充基层岗位，招考政策更加倾斜

面向基层岗位倾斜，这是近年来政策性岗位招录的显著趋势。今年招考中，各地基层部门的招录人数均占比较高，招考政策也进一步放宽了对于报考基层人员的条件限制。

河南今年的招录中，有2163个计划补充到基层乡镇，对脱贫县的乡镇采取适当降低学历要求、不限制专业条件、调整报考年龄、面向当地户籍等措施降低进入门槛。吉林今年安排1088个计划专门补充乡镇机关公务员，充实加强乡镇机关工作力量。

6月10日，河北出台的高校毕业生就业十九条政策措施中明确，对到艰苦边远地区县以下机关事业单位工作的高校毕业生，新录用为公务员的，试用期工资直接按试用期满工资确定，试用期满考核合格后的级别工资高定两档。

“当前，无论是乡村振兴，还是城市社区公共服务升级，都需要大量有新知识、新理念、高素质的大学生补充到基层。促进大学生到基层干事创业，这不仅是从促进就业的维度考量，更是提速基层治理能力现代化的需要。”竹立家说。

专家表示，公务员招录重视基层岗位和应届生群体，一方面是帮助应届生拓宽就业渠道，提供更多的就业选择，另一方面也是鼓励年轻人才到基层去，提升基层公务员队伍素质，让公务员梯队更加完善。(记者 阚枫)

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