原标题：（人民幸福生活）青海藏乡：小学教师十八载传道授业的高原不了情

图为辛秀娟在课堂上辅导学生。 张添福 摄

个头不高，但工作劲头十足；虽是汉族，却能讲一口流利藏语——在青海省黄南藏族自治州泽库县城关寄宿制中心完小，辛秀娟讲述自己十八年在高原藏乡的小学教育不了情。

“我的父亲，三岁的时候失去他的母亲，九岁的时候失去他的父亲，”就是这样的家庭环境，辛秀娟说，“父亲供我上学，特别不容易。成为一名老师，是我从小的愿望。”

“我很羡慕别的同学能上大专，但我的家庭条件不允许，读完中专，我就早早结束了自己的学业。”辛秀娟吐露心迹。

图为辛秀娟讲语文课。 张添福 摄

2004年，辛秀娟了却心愿，成为青海省黄南藏族自治州同仁市年都乎乡的小学代课老师，并辗转当地三个学校。

“我说普通话，他们听不懂，他们讲藏语，我又听不懂。”辛秀娟接触的都是当地少数民族学生，“我用普通话说，‘别吵了’。学生们也跟着学，‘别吵了’……”

辛秀娟颇显苦恼，“起初这几年，我的的确确下了苦功。比如一种动物，我们找图片或实物，互相认。我在教学生的同时，学生也在教我。”

不断学习、听课，几年后，语文、英语教学成绩拔尖，这位“代课教师”在教育部门支持下，在当地基层学校去“送教”——讲优质课。

教学之外，辛秀娟却是另一番模样。

学校没有热水，冬天，自来水管上挂着一串冰溜子，学生们掰断分着吃。学生喝不上热水，但刚好教室里有炉子，辛秀娟买奶粉，给学生们熬奶茶，或者买点白糖，冲给大家喝。

“而六一前后，很多学生家长去外面务工，挖冬虫夏草，把孩子交给爷爷奶奶。”辛秀娟说，此时，学生们个人卫生成了头疼事，“头发凌乱，衣服很脏。”

“天气热了，我喜欢给他们洗头、梳头，扎辫子。”辛秀娟介绍，“当时一块钱，就能买一把橡皮筋。”

“我给他们洗衣服，没有洗衣机，就用搓衣板，大太阳下，洗干净晾在栏杆上，下午他们就能穿。”她说，“我自己过过苦日子，看到学生们的样子，就会有心灵触碰。”

辛秀娟在当地收获了一众“粉丝”。

“有的老人，善待我、爱护我，大早上，哪怕一碗牛奶、一个包子，都会送到学校。”当老师，让辛秀娟感到幸福。

340元、500元、800元……直至当代课老师的第十年，辛秀娟的工资涨到了1020元。但辛秀娟从来没有想过改行，“老师，我一定要当下去。”

十年历练，拿到大专文凭后，2014年，辛秀娟成功考入现今的黄南州泽库县城关寄宿制中心完小，至今刚好八个年头。其间，她还拿到自己的本科文凭。

虽然是学校教导主任，除了正常教学，辛秀娟还忙着和同事们一起抓课程改革，学生学业收获颇丰，“我认为，不进入课堂、不去给学生教书，就没有办法掌握学生和老师们的状态。”

辛秀娟所在的城关寄宿制中心完小少数民族学生多，该校不仅让少数民族师生吃得放心，而且民族团结进步教育贴近教职工、贴近学生和家长。

营造校园文化、丰富校研活动、民族团结进步进课堂、构建和谐校园……辛秀娟对中新网记者说，“如今教育教学环境大变样，我也永远不会离开我的三尺讲台。”

泽库县委统战部负责人表示，如今，像辛秀娟老师乃至所有城关寄宿制中心完小师生一样，该县不断加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，增强了归属感、认同感、自豪感和使命感，极大地凝聚了全县上下的信心和斗志。

黄南州委常委、常务副州长肖顺琛介绍，近十年，当地推进教育高质量发展，投资10.3亿元实施新一轮教育布局调整，全州178所中小学校优化调整至113所，研究出台关于推进教育高质量发展的“1+5”政策文件，全州学前教育三年毛入园率、义务教育巩固率、高中阶段毛入学率由2015年的69.49%、93%、58%提高到2021年的97.94%、96.82%、85.12%。(中新网记者 张添福)

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