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三部门：归集发布高校毕业生基层就业岗位

2022年06月28日08:59 | 来源：光明日报
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人社部、教育部、民政部日前联合发布《关于做好高校毕业生城乡基层就业岗位发布工作的通知》，推动各地深入贯彻党中央、国务院关于高校毕业生就业工作决策部署，聚合资源、深挖潜力、协同推进，多渠道、多形式、多领域归集发布一批适合高校毕业生就业的基层岗位。

《通知》明确了四项重点任务：一是广开基层就业门路，结合乡村振兴、基层治理、产业发展，用好各类资金、政策渠道，积极开发各类基层就业岗位。及时归集并动态发布本地基层机关事业单位、企业等用工主体岗位空缺情况。实施好基层服务项目，规范公益性岗位开发。

二是规范岗位招聘流程，按照“公开、公平、公正”的原则，有序组织开展招聘工作，合理安排招录时间。招聘岗位向社会公开发布，重点面向2022届毕业生及往届未就业毕业生进行招聘。

三是落实相关扶持政策，对到基层就业、企业吸纳就业、自主创业和灵活就业、参加基层服务项目的，按规定落实相关扶持政策，充分释放激励引导效力。

四是强化跟踪服务保障，对到城乡基层就业创业的毕业生，做好档案转递、社保缴纳、劳动权益维护等服务保障，畅通后续成长发展渠道。对未就业毕业生落实就业指导、岗位推荐、创业指导等就业服务。（记者邱玥）

(责编：何淼、熊旭)

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