记者何淼

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

西北农林科技大学创建于1934年，地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌，是教育部直属重点建设高校，首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化？招生专业有无增减？招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

西北农林科技大学：一是招生计划有增加。今年学校总体招生规模有所增加，因此在各省份招生计划略有增加，具体各个专业招生计划，建议考生以各省考试院或招办公布的为准。

二是招生专业有增加。为了服务现代农业发展，适应农业新业态、新形态，结合社会经济发展对人才需求的新变化，今年学校新增“智慧林业”“智慧水利”“农业智能装备工程”等三个专业，形成了以智慧农业、智慧林业、智慧牧业科学与工程、智慧水利和农业智能装备工程等5个“智慧+”专业为核心的“智慧农业专业集群”。

三是进一步优化拔尖创新人才招生培养模式。形成了“强基计划”+“拔尖计划”+“卓越计划”的拔尖创新人才招生培养模式、体系。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

西北农林科技大学：从本科专业设置来看，学校主要有五大类特色优势专业：

第一类是农科类专业，传统意义上的农科类专业，包括农学、植物保护、园艺、动物科学、动物医学、园林、林学等等，这些专业都是我们在建校初就开办的专业，经过长时间的积累和沉淀，师资力量雄厚，研究成果突出。

第二类是现代生物类的专业，包括生物科学、生物工程、生物技术。现在人们常说21世纪是生命科学的时代。

第三类是农业工程类专业。比如农业水利工程、农业机械化及其自动化、农业智能装备工程，还有设施农业科学与工程。这些工程类专业与普通工科类院校有所区别。

第四类就是食品化学类专业，也是学校的一大类特色优势学科专业。包括食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康、葡萄与葡萄酒工程等。食品质量与安全和葡萄与葡萄酒工程专业是我们学校在全国首家创办的专业，同时，学校也设有葡萄酒学院。目前也是亚洲最大的一所培养葡萄酒方面专业人才的学院。

第五类是资源环境科学类的。包括环境科学、环境工程、资源环境科学等。“生态文明”、“美丽中国”建设等国家战略的实施，相关专业的毕业生将来必有用武之地。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

西北农林科技大学：在实行平行志愿投档的批次，对投档后且符合录取条件的考生，学校保证不退档。

考生还需要注意以下几点：

一是英语专业限英语语种考生报考。食品科学与工程（中外合作办学）和环境科学（中外合作办学）专业部分课程采用全英文授课，建议非英语语种考生谨慎报考。其他专业（类）外语语种不限。

二是今年学校在国家高考体检指导意见的基础上对考生健康状况要求进行了细化补充说明，主要是从人才培养角度考虑，对于存在色弱或色盲情况的考生，学校植物类、动物类、生物科学类、食品化学类等专业不能录取。具体情况，请各位考生详细阅读学校2022年本科招生章程。

三是今年实行新高考改革的省份，对于实行“专业+学校”投档模式的高考改革省份，直接投档到专业，不存在专业调剂；对于实行“院校专业组”投档的高考改革省份，如果考生专业志愿不能满足且服从专业调剂，将在专业组内进行调剂。

四是强基计划、国家专项、高校专项、高水平运动队等特殊类型招生政策，考生要认真阅读相关简章，填报高考志愿时，要严格按照所在省级招办相关规定和要求填报。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

西北农林科技大学：学校为了激励学生的勤奋学习，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，建立了非常完善的奖励资助体系，包括国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金、校长奖学金、专业奖学金、社会上的各类奖助学金，以及困难补助、勤工助学等等。学校每年用于本科生的奖励资助达到9千多万元，60%的学生都可以享受到不同程度的奖励或者资助。学校郑重承诺，不会让任何一个学生因为家庭经济困难而失学。

(责编：郝孟佳、熊旭)