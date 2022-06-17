善用大思政课，推动北京冬奥精神入脑入心。首都教育系统充分用好冬奥资源，上好大思政课，讲好冬奥故事，奋力推动北京冬奥精神在京华大地生根、开花、结果。

善用“大思政课” 推动北京冬奥精神入脑入心

今年5月4日，北京市委教育工委、市教委组织专家团队精心推出“圆梦冬奥会，一起向未来”首都教育系统弘扬北京冬奥精神大思政课。

中央财经大学马克思主义学院院长冯秀军担纲主讲人，与武大靖、杨洪琼、霍文震、丁明虎、刘迪波、路修远等6位讲述人，以真切、朴素的冬奥故事，阐释北京冬奥精神的由来和内涵。课程在全网播出后受到广泛好评，视频收看人数245万次，相关微博话题阅读量达6000万次。

北方工业大学信息学院辅导员刘霁炜表示：“‘积力之所举，则无不能；众智之所为，则无不成’。这堂课激励我将切实扛起肩上的责任，带领青年学子奔跑在新时代的青春赛道。”

各高校充分用好冬奥资源，讲好新时代大思政课。北京大学开设“冠军大讲堂”公选课，邀请高敏、杨凌、孙长亭、丁宁、刘伟等世界冠军分享夺冠之路心得体会。北京师范大学制作推出10期《京师冰雪·微思政课》系列课程。北京交通大学组织参与服务保障北京冬奥会教师共同研究编写《北京2022年冬奥会及冬残奥会形式与政策专题》教材。

此外，北京工商大学组织马克思主义学院教师，围绕“从北京到北京”“北京冬奥会与国家发展”“后奥运时代”等七个主题打造独具魅力的冰雪思政课，有效推动思政小课堂与社会大课堂的同频共振。

全市中小学也结合学生年龄特点，设计特色思政实践活动课。东城区前门小学师生共同编辑出版了《冰雪情--前门小学冰雪文化主题教育丛书》将北京冬奥精神融入教材，府学胡同小学按照《奥林匹克读本（小学低年级、小学高年级）》相关内容，设计学生冬奥知识竞赛题目，将北京冬奥精神融入思政课实践环节。

讲好冬奥故事 用北京冬奥精神激发使命担当

冬奥盛会落幕后，北京市第一时间组建 “请党放心 强国有我”北京教育系统弘扬北京冬奥精神师生宣讲团，用先进典型和感人事迹，影响带动更多师生弘扬北京冬奥精神。各高校、中小学多角度、多形式开展工作，持续掀起弘扬北京冬奥精神热潮。

清华大学博士生讲师团率先成立全国高校第一支“冬奥宣讲队”，经过3轮备课打磨，形成了19门冬奥主题精品课程，面向校内外开放预约。中国人民大学冬奥宣讲团按照“大中小幼思政工作一体化”要求，联合重点生源中学、对口扶持中学、革命老区中学等全面开展青年榜样分享会。

北京体育大学邀请运动员、科研人员等冬奥亲历者讲述奋斗故事。北京科技大学等高校将冬奥精神融入校内党团日活动和校外基层实践，带领更多青年沉浸式接受精神洗礼。北京邮电大学、中国人民公安大学、中国传媒大学等举办摄影展，创作专题刊物和纪念册，凝聚砥砺奋进磅礴力量。北京印刷学院举办“冬奥印迹 筑梦冰雪”主题展览，集中展示以数字科技赋能冬奥的专业风采。

多所中小学和幼儿园掀起弘扬北京冬奥精神热潮。延庆二小组织学生开展“书写北京冬奥精神”活动；朝阳实验小学组织面向全体教师分享“小四轮的冬奥行”；怀柔区中小学生将观赛感悟落于笔尖，化为成长动力；海淀石油附小举办主题班会和冬奥作品展，用声音传递正能量，用画笔描绘冰雪梦，用行动展现冬奥情。

用好北京冬奥遗产 推动教育事业高质量发展

北京冬奥会冬残奥会为世界留下了物质遗产、文化和人才遗产等宝贵财富。首都教育系统将宝贵精神遗产作为激发师生昂扬斗志的不竭动力，将丰富物质遗产作为加强改进高校实践育人的重要资源，将机制创新遗产作为完善思想政治工作体制机制的制度文化，不断提高立德树人质量和水平。

北京建筑大学建筑学院设计系教师牵头的冬奥村（冬残奥村）手绘地图项目历时近一年创作完成，通过手绘地图项目带动人才培养质量提升。北京联合大学旅游管理专业教师精心打磨首部专业思政课教材《新时代旅游青年》，将北京冬奥精神融入教材体系。

北京外国语大学开展多语中心冬奥语料库整理，编纂印制《多语言呼叫中心冬奥21语种服务关键词句100例》，作为多语中心开展常态化在线服务的基础培训素材。首都体育学院深入开展奥林匹克教育研究推广与遗产继承，研发系列教材和读本30余册，开展师资培训千余场。

中国社会科学院大学组织师生聚焦北京冬奥会、冬残奥会的文化传播和旅游开发、装备制造和场馆再利用，提出可行性创业计划，推动北京冬奥遗产的落地实践。

首都中小学抓住后冬奥时代教育契机，通过学科教育和课外活动持续助燃师生的冰雪梦，推进奥林匹克教育工作。东城区西中街小学探索“冬奥课程一体化”研究，积极拓展具有“阳光”特色的冬奥课程育人模式，北京八十中将冰雪元素融入体育文化，持续推动北京冬奥精神进课堂、进教材、进头脑。

北京冬奥精神也为广大师生战胜疫情注入了精神力量。新一代首都青年继续发扬和传承冬奥精神，以昂扬的斗志入到建设祖国、服务人民、疫情防控等工作中。中国社会科学院大学、北京邮电大学等来自北京冬奥会一线的志愿者们组建青年突击队，在结束冬奥志愿服务后，积极投身学校和属地的疫情防控工作，用实际行动践行北京冬奥精神。

“哪里需要我，我就到哪里去！”北京工业大学2019级本科生党员刘东林表示，不管是在热情似火的冬奥会志愿服务一线，还是争分夺秒的校园疫情防控工作中，青年群体都会闻令而动，冲锋在前。

下一步，北京教育系统将出台专门的行动计划，深入抓好立德树人工作，将北京冬奥精神转化为干事创业的强劲动能，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（供稿来源：北京市委教育工委）

(责编：李依环、熊旭)