本报记者 叶 子

人民网《2022招办主任来了·高招出“高招”》访谈节目截图。

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最近，高校招生成为热门话题，牵动着考生和家长的心。在网上，各大高校直播宣讲吸引学生报考，招生宣传活动如火如荼开启了。

网上互动问答忙

“清华大学校歌歌词中就有‘器识为先，文艺其从’，今年我们新成立了为先书院，将书院制和工科优势结合起来、强强联合。”直播间里，清华大学招生办公室主任陈启鑫正在介绍2022年清华大学招生的变化和亮点。这是人民网教育频道系列访谈节目《2022招办主任来了·高招出“高招”》中的一个场景。

该系列节目共推出9期，清华大学、复旦大学、北京师范大学、华东理工大学、武汉大学等45所高校的相关负责人，为高考生和家长在线解读学校最新招考政策。记者了解到，目前，访谈在人民网首页、人民网+客户端以及人民网抖音、快手、视频号等平台直播，累计访问量过千万。

中国传媒大学招生处副处长张佩佩告诉记者，从3月开始，中国传媒大学就与媒体和各省份考试院合作，每星期进行2次直播宣讲。学校还会举办“‘院’你前程似锦”的系列直播，涵盖所有本科招生专业。直播均由院系招生负责人带队，和考生实时互动。回放视频也将发布在视频网站上，方便大家随时查看。

“现在高校招生都是在全媒体、全平台进行。”北京航空航天大学招生就业处处长邓怡介绍，“以前我们的媒体平台主要聚焦网站和微信公众号，后来陆续开通了抖音、快手、微信视频号、哔哩哔哩等平台的账号，为学生和家长提供更丰富的线上获取信息的渠道。在长时间的直播宣讲结束后，我们还会节选出重要内容，做成短视频再次传播、重点推介。”

考生们云游校园

今年，不少学校将校园开放日搬上“云端”，利用VR（虚拟现实）等新技术，将学校全景展现在互联网上，还开设全天候直播，请院系老师、学长带着考生逛校园。有的高校在官方微信号上设置了逛校园的服务功能，进入小程序，各处建筑一目了然，点进去后，还能看到图文和音视频版本的解说。

教学楼、实验室、图书馆长什么样，校园里风景如何，食堂里伙食是否合胃口，学生的课余活动都有哪些……有了云游校园的活动，考生和家长不用抵达实地，透过屏幕就可以有直观感受。

除了线上开放日，各大高校都会推出内容精良的招生宣传片，全方位展示学校，吸引考生报考。张佩佩介绍，今年中国传媒大学除了发布招生宣传片，还制作了招生系列宣传短片——“你好CUC”（CUC为中国传媒大学英文简称），视频将校园不同的场景、地点串联起来，让考生提前了解进入大学后将经历怎样的校园生活、参加哪些文娱及实践活动、交出怎样的毕业生作品等。

许多考生家长反映，对于考生来说，除了选择感兴趣的专业方向、定好学习目标，感受大学校园里的环境、氛围也非常重要。一名考生在云逛校园后留言感慨：去心仪的大学逛了一圈，对未来充满了向往。

线上推介效果好

在直播间里了解招录政策、在高校官网搜索专业信息、在留言区咨询相关问题、在网络论坛向在校大学生取经……如今，通过互联网获取高校和报考等信息已成为常态。通过这种形式，考生和家长不仅能收获报考“锦囊”，还对大学生活、职业规划等有了更多思考。

以前线下招生宣传发放的小册子，现在已变为电子版，成为一本融媒体版的报考指南电子书，目录清晰、内容丰富。有了它，院校近几年的录取分数线、专业情况等内容，考生在手机上就能随时阅读查询。

除了在线人数多、互动便利，线上招生宣传的形式还大大提高了招生服务的精准度。例如，可以利用信息化手段定向投送招考内容，可以直接在有意向考生的微信群、聊天群里发布直播消息，效率很高。线上的招生咨询，还能借助智能问答系统，提前准备好考生高频咨询的问题，招生政策若有变化也能实时更新。

一般而言，6月是高招的黄金时段，尤其是高考分数出来后，为考生“量体裁衣”、介绍学院和专业，尤需做好服务工作。不过，就高校招生工作来讲，向更多人宣传介绍院校的历史传统、学科设置、未来发展等，应成为“全年不断线”的工作。邓怡表示，常态化的招生宣传外可以树形象、内可以聚力量，也是践行社会责任、实现教育普惠的实践。

(责编：郝孟佳、何淼)