本报记者 孙亚慧

秦倩（右二）与孙庄村民在百农园蔬菜基地劳动。

秦倩（左）与村民在收小麦。

在河南省西华县迟营乡孙庄村，老百姓亲切地将秦倩叫作“闺女书记”。从澳大利亚伍伦贡大学留学回国后，秦倩在乡镇工作，之后被遴选到共青团河南省委。2016年，单位选派驻村第一书记，这位年轻的“85后”姑娘第一个报了名……

今年5月，秦倩获评2021年“最美基层高校毕业生”。驻村5年，见证着她的青春与热情，记录着她的成长与收获。

“大娘，以后有啥困难，就跟俺这个闺女说”

当时的孙庄村是省级贫困村，全村共476户2150人，贫困户就有163户596人，村里连一条像样的柏油路都没有。虽然来之前做好了面对困难的心理准备，但孙庄村经济发展严重落后的情景，还是让秦倩吃了一惊。

走访中得知，村里年近八旬的贫困户王大娘身患直肠癌，“大娘，以后有啥困难，就跟俺这个闺女说。”秦倩边说边给老人擦眼泪。

“往后俺就叫你‘闺女书记’了！”一传十，十传百，村里人半信半疑，这“闺女书记”真能在穷得出名的孙庄村待住？

因病致贫、返贫在孙庄村并不少见。23岁的小伙子李二磊因患强直性脊柱炎和双侧股骨头坏死，卧床8年，家徒四壁；孙俊豪患有先天性脑瘫，父亲去世，母亲改嫁，爷爷奶奶下地干活时就没人照顾他。

为给村民治病，秦倩带着病历一趟趟往省城的大医院跑，好不容易有专家说可以治疗，可动辄几十万元的手术费又成了难题。在秦倩的不懈努力下，终于有北京的一家基金会答应全部承担治疗中的患者自付费用部分。

能不能引入精准医疗扶贫项目，救助更多像李二磊一样的贫困户呢？秦倩多方奔走，推动“中国梦·脊梁工程”精准医疗扶贫项目落户河南，累计投入1亿元，全省凡是符合条件的贫困户都可以减免5万元手术费，有数百名贫困家庭患者得到救治。李二磊是项目引进后第一个被救治的患者，经过3个月的术后恢复，他终于站了起来。

“秦书记是俺全家的救命恩人！”李二磊母亲说。

“赚钱了，收益是集体的；干不成，损失我来承担”

一没山水、二没矿产、三没产业，孙庄村在过去很长一个时期内缺乏产业支撑，村民没什么增收门路。秦倩深知，若想带动村民脱贫，必须要发展产业。西华县是河南特色小吃胡辣汤的发源地，经过调研，秦倩决定因地制宜发展胡辣汤产业。

让她意外的是，村里人对卖胡辣汤并不买账。

“西华最不缺的就是卖胡辣汤的，俺们凭啥能赢过人家？”“光是买设备的钱就得100多万元，谁掏得出这些钱？”“产品最终卖不出去，不还是竹篮打水一场空吗？”……质疑声四起，但秦倩没有动摇。

“赚钱了，收益是集体的；干不成，损失我来承担！”注册胡辣汤品牌“邵蛮楼”、找专人设计包装，秦倩费尽心思；对接原料厂家贴牌生产，又省下百万元的设备费用。2018年，为将3000份胡辣汤及时送到郑州，秦倩冒雪连夜开车，不慎遭遇交通事故，当场昏了过去。而后，还没等到伤势痊愈，秦倩又回到了工作岗位。

借助电商打开销路，“邵蛮楼胡辣汤”逐渐声名远扬，孙庄村走出资源匮乏的困境，顺利脱贫并被评为河南省脱贫攻坚示范村。2019年，秦倩获得“全国脱贫攻坚奖贡献奖”。

“我是一个不怕困难的人。只要村里人心齐，没什么事是解决不了的。”如今，想起自己在孙庄村的日子，秦倩感慨地说。

“每次想到他们，就会给我带来力量”

去年10月，秦倩出任浚县县委副书记、卫贤镇党委书记。摆在她面前的首要工作，就是做好浚县遭遇洪涝和连续降雨后的灾后重建。

河南省去年7月遭遇历史罕见特大暴雨，发生严重洪涝灾害。浚县境内5个蓄滞洪区全部启用，全县近一半地区被洪水淹没，受灾人口占全县总人口的58.7%。农作物受灾总面积86.3万亩，占全县耕地的80.2%。浚县是农业大县，到任后的秦倩迅速投入到灾后重建、人居环境整治、乡镇干部队伍建设、疫情防控等诸多工作之中。

“我们从今年3月就开始布置防汛工作，重新修复水利设施，进行多次防汛演练，提前做好预防。”随着麦收工作进入高峰，秦倩又在镇上组织起一支志愿服务队，合理调配人员和农机具，帮助群众抢收小麦，确保颗粒归仓。

想要建设美丽乡村，离不开一支素质过硬的干部队伍。刚来卫贤镇时，面对当地干部作风懒散的现状，秦倩决定通过适当的奖惩措施，激发大家的主观能动性。同时，她还带领乡镇干部设立《乡村振兴大讲堂》，邀请脱贫攻坚战的典型、模范前来授课，也为基层干部提供学习交流平台，提高内生动力，切实推动干部能力素质提升。“如今干部们的精神面貌变化很大，大家团结一致，心往一处想，劲往一处使，主动承担了不少工作。”秦倩说。

多年来，秦倩先后获得“全国三八红旗手”“全国先进工作者”等荣誉。从留学回国到驻村工作，她说，自己将最美的青春留给了孙庄村，“我在孙庄待了5年，付出了很多，也收获了很多，对那里的感情非常深。孙庄的父老乡亲现在也常常给我打电话，叫我‘闺女书记’。每次想到他们，就会给我带来力量。”相信在未来的日子里，不论走到哪里，秦倩都会带着乡亲们的这份支持和信任，用汗水继续浇灌这片希望的田野。

(责编：孙竞、郝孟佳)