原标题：探访北京高考考点：确保安全考试 提供温馨服务

6月7日至10日，北京市5.4万考生将迎来2022年高考。正值本轮疫情防控的攻坚扫尾关键时期，全市考点怎样分级分类做好疫情防控？如何降低疫情带来的影响，确保全体考生“应考尽考”？

图为北京市东直门中学高考考点内的候考区。 中新社记者 富田 摄

北京市东直门中学考点是全市99个常规考点之一，已经做好了“应考”准备。记者在该考点外看到，两条考生通道已清晰划分。校门前，一块提示考生进行“身份验证”的指示牌尤为醒目，另一块指示牌上则注有“请同学们单行，间隔一米以上，有序进入考点”的温馨提示。

图为北京市东直门中学高考考点内，老师在贴考场信息。 中新社记者 富田 摄

6月2日起，北京市非涉疫高三学生可以返校。早7时起，北京市东直门中学的高三学子们陆续到校。记者看到，学生佩戴N95口罩，间隔1米，验码、测温后，沿单向路径有序前往熟悉的教室。

记者了解到，疫情下，让高三考生们返校，主要目的是缓解考生焦虑情绪。如果学生居住地距学校较远，或目前学习生活已成规律，也可选择不返校。

高考在即，如何保障考生安全考试？北京市东直门中学校长熊劲介绍，该考点实行闭环管理，考生进门时须先测温，如温度异常，将通过专门设置的发热学生通道进入临时隔离区，随后研判是否启用备用考场考试。在这一过程中，发热考生与其他考生不会出现任何交集。

沿常规通道按“考场方向”的指示标前行，北京市东直门中学考点最多将有390名考生根据各自的考场分配进入候考区。熊劲说，今年该考点共设置了13个考场，3个备用考场。在提前到达考点后，考生会在较为空旷的篮球馆进行候考。

图为北京市东直门中学高考考点，负责防疫的老师在考场整理防疫用品。 中新社记者 富田 摄

篮球馆内的显示屏上，“沉着、冷静、认真、细致，祝考试顺利！”的大字实时为考生鼓劲。候考时，场内还会播放舒缓音乐，使考生情绪放松。

温馨服务是今年北京高考的一大特点。在北京市东直门中学考点，考生在前往考场途中可向服务台的老师“求助”：橡皮、口罩、一次性纸杯……熊劲介绍，为满足考生可能出现的临时需求，考点的每一层都设置了一个服务台，并配备服务教师解决上述问题，为考生提供帮助。

走进考场内，校医正在对课桌椅进行消杀。据介绍，在考试期间，每间考场都须在每一科目开考前开窗通风至少半小时，并在考试后进行彻底消杀。在考场里，同样配备了免洗洗手液、消毒湿巾、口罩等防疫用品，以备不时之需。

“每间考场有三十名考生，每名考生间距1米。”熊劲说，今年最多有7个中学的390名考生在北京市东直门中学考点考试，与往年统一发放准考证不同，考生们进入考场后，监考老师将把考生提前打印的临时准考证换为正式准考证。为了应对相关人员可能出现被临时封管控的情况，考点配备了约为往年两倍的考务人员力量，合计约150人。

“北京将尽一切可能确保高考如期举行、应考尽考、安全考试。”北京市教委新闻发言人李奕表示，今年北京设置了常规考点、封管控考点、在集中医学观察场所和医疗救治场所设置的考场等三类考点(场)，并针对本轮疫情可能出现的突发情况准备了大量备用考点考场。目前，全市各类考点设置均已落点落位，人员储备、物资保障已经全部到位。

根据北京市教委公布的高考期间疫情防控、考试安全以及考生服务等各项措施，封管控考点设置在符合条件的宾馆酒店或具备食宿条件的学校，整个过程闭环管理。封控区考生实行一人一考场，管控区考生可多人一考场，考位间距不小于2米，来自不同管控区的考生安排在不同考场。确诊病例、无症状感染者和处于集中医学观察期的考生则会在地坛医院、小汤山医院和其所在集中医学观察地点设置的考场考试，此类考生为单人单场考试，考后试卷、答题卡消毒后密封送交。

据介绍，北京市各考点都加强了考务人员健康管理，所有考务人员须接种疫苗、提供48小时内核酸检测阴性证明，并进行考前14天健康监测。

熊劲表示，在疫情防控的大环境下，考点精心筛选了经验丰富、负责任且业务能力强的核心骨干作为高考考务人员，确保考务工作顺利流畅。

“目前，全市教育系统已做好充分准备。”李奕说，北京将确保今年高考安全和公平公正，并加强人文关怀，保障学生顺利考试。(徐婧 程宇)

(责编：郝孟佳、熊旭)