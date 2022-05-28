教育部26日印发《关于加强小学科学教师培养的通知》，要求建强一批培养小学科学教师的师范类专业，通过师范生公费教育、“优师计划”等，从源头上加强本科及以上层次高素质专业化小学科学教师供给。鼓励高水平师范院校整合校内外优质资源开设科学教育专业。持续加强现有科学教育专业建设，推动相关院校扩大科学教育专业招生规模。

通知明确，加大相关专业科学教师人才培养力度。推动师范院校面向小学科学教师补充需求，扩大数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、教育技术学等师范类专业以及主修理工科的小学教育专业招生规模。鼓励相关工科专业参与小学科学教师培养。强化小学科学学科教育教学方法实训，着力培养理工科专业背景、能胜任小学科学课程教学任务的教师。

教育部还要求创新小学科学教师培养协同机制。深化师范院校、地方政府、小学协同培养机制，发挥一线小学教师、科技辅导员等对师范生培养的指导作用，聚焦小学科学教师专业核心素养与科学教育实践能力培养协同创新。支持师范院校与理工科大学开放课程、学分互认、互派教师，鼓励中国科学院、中国工程院下辖单位相关专家到师范院校兼职，加强师范院校间协同，合作培养小学科学教师。支持师范院校与科研院所、科技馆、博物馆、天文台及其他科普教育基地、高新技术企业等建立合作关系，全面提升面向小学教师培养的相关专业师范生创新开展科学教育活动的能力。（记者晋浩天）

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