组图：“浙大先生”书画展开幕 93位“大先生”的157件作品集中展出

人民网北京5月21日电 （记者李依环）浙江大学迎来125周年华诞之际，求是墨韵——“浙大先生”书画展日前正式开幕。据悉，本次展览囊括了沈尹默、陆维钊、沙孟海、陈之佛、潘天寿、丰子恺、吴冠中等93位“大先生”的157件作品，部分展品是第一次公开展出。

据介绍，这次展览聚焦曾为浙江大学的发展历程中作出重要贡献、已故先生们的书画作品，有对联、条幅、信札、尺牍、扇面，内容涉及书稿、诗稿、题跋，旨在集中展示学校科学与人文并重的发展理念。

“这些学术大家，对中国传统文化、艺术有着广泛的兴趣与素养。”本次展览的策展人、浙江大学艺术与考古学院教授池长庆介绍，以毛笔作为日常的书写方式，是时代的烙印，也是浙大先生们对中国文化传承的坚守。欣赏他们的字画，感受才情雅致在笔端泼洒，宛如一股清流润入心间，从中也得以窥见浙江大学历史悠久、文化厚重、人才荟萃。

浙江大学艺术与考古学院院长白谦慎说，“浙大先生”是学校宝贵的精神财富，其中必定蕴藏着更多赏心悦目的艺术佳作与启迪人心的思想智慧。“这次展览是在精神文化的层面上呈现浙江大学的发展简史，也让我们感受到学术本该具备的自然融通：知识与实践、传统与当代、风格传承与独立审美、人文素养与科学精神等。”

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