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国家开放大学终身教育平台上线 面向社会开放

2022年05月21日22:05 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月21日电 （记者郝孟佳）20日，国家开放大学举办终身教育平台开通仪式，该平台正式上线，面向社会开放。

启动仪式现场，国家开放大学供图

国家开放大学党委书记、校长荆德刚指出，国家开放大学要深入学习贯彻关于教育的重要论述，以“应用为王、服务至上、简洁高效、安全运行”为总要求，坚定推进国家教育数字化战略行动，为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会贡献国开智慧、国开方案。

荆德刚要求，要以平台开通为契机，紧紧抓住数字教育发展战略机遇，持续汇聚更多类型、更多领域的优质资源，迭代升级平台功能，加快建设终身教育的主要平台、在线教育的主要平台、灵活教育的平台和对外合作的平台，推动国家开放大学高质量发展。

据了解，终身教育平台是国家开放大学为推进教育公平、减少“数字鸿沟”，在现有“一路一网一平台”基础上打造的全新学习平台。目前，平台已汇聚国家开放大学自建学习资源、338所知名高校的课程资源、10个头部平台的特色课程等共计50万门，致力于满足社会大众多元化、个性化学习需求，以数字技术赋能终身教育。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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