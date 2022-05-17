本报北京5月16日电（记者姚晓丹）财政部、教育部、人力资源和社会保障部16日发布通知，下达2022年学生资助补助经费预算超688亿元，用于落实普通高中、中等职业教育、高等教育国家学生资助政策。此外，财政部近日下达2022年支持学前教育发展资金230亿元，比上年增加30亿元，增长15%，居中央对地方各项教育转移支付增幅之首。

根据规定，中央财政按照分档负担比例承担相关学生资助资金。通知要求各地加大对辖区内困难地区的转移支付力度，及时足额拨付资助资金，确保学生资助政策落实到位。通知指出，各地要做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。要统筹考虑辖区内不同地区经济发展水平、家庭经济困难学生分布状况等因素，在区县、院校间科学分配资助名额和资金，不能简单“一刀切”。

通知要求，各地教育部门要指导学校严格落实好学生资助政策，对普通高中一年级新生要做好家庭经济困难学生认定工作。同时要进一步加强对存在返贫或致贫风险家庭的动态监测，当家庭出现困难时要及时将学生纳入资助范围，防止学生因贫辍学失学。

通知要求，各有关高校不得随意增减本专科生国家奖学金、国家励志奖学金、研究生国家奖学金名额，切实将指标落实到学生。高校在分配本专科生国家奖助学金时，应向国家重点支持学科专业倾斜；在分配研究生国家奖学金时，应向基础学科和国家急需的学科（专业）倾斜，向急需的高层次人才给予适当倾斜。

此外，针对财政部近日下达的2022年支持学前教育发展资金230亿元，这些经费一是支持扩大普惠性资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办园发展等。二是支持地方健全普惠性学前教育经费投入机制，落实公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准、普惠性民办园补助标准。三是支持地方巩固幼儿资助制度，资助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。四是支持改善普惠性幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，提升保教质量。

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