何 娟

青春，意味着无限可能，内含着创新创造伟力。在《新时代的中国青年》白皮书中有这样一组数据：北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁，量子科学团队平均年龄35岁，中国天眼FAST研发团队平均年龄仅30岁……一大批有志青年挑大梁、担重任，生动展现了新时代中国青年奋发进取的精神风貌。

青年是社会上最富活力、最具创造性的群体，理应走在创新创造前列。号召“让理想信念在创业奋斗中升华，让青春在创新创造中闪光”，要求“敢于做先锋，而不做过客、当看客”，强调“要用欣赏和赞许的眼光看待青年的创新创造，积极支持他们在人生中出彩”……党的十八大以来，习近平总书记在许多场合都勉励和支持青年“勇于创新创造”，为广大青年把握机遇、勇担使命指明了方向。当代青年是同新时代共同前进的一代，以聪明才智贡献国家，以开拓进取服务社会，这是成长成才的时代要求，也是强国有我的青春责任。

当下，我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，我们也比历史上任何时期都更加渴求人才。无论是实现科技强国目标还是构建新发展格局，都需要努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。习近平总书记指出：“国家的前途，民族的命运，人民的幸福，是当代中国青年必须和必将承担的重任。”对青年而言，勇于创新、敢为人先，关键在于聚焦国家发展战略和人民美好生活需要，紧盯科学、技术、产业、管理的前沿，努力在基础研究、重大项目、重点工程中刻苦攻关、施展才华。深入人民、深入实践，想党和人民之所想、赴党和人民之所需，才能让创新潜能和创造活力永不枯竭。

青年常为新，青年也最能为新。毕业于专科学校的杨永修利用业余时间刻苦攻读专业知识，潜心钻研汽车自主技术，工作两年即获得“技术能手”称号，如今已陆续攻克130多项汽车制造领域技术难题。创新的形式多种多样：攻克一项新技术是创新，打造一个新产品是创新，解决一个难题也是创新。创新的舞台宽广辽阔：从科研院所到工厂车间，从偏远乡村到改革前沿，处处都是创新的沃土。勇于创新创造，意味着必须在日常生产生活中保持推陈出新的意识和干劲，善于捕捉创新创造的每一个机会与灵感，力争在本职岗位上有所发现、有所发明、有所创造。

唯创新者强，唯创新者胜。历史从不眷顾因循守旧、满足现状者，机遇属于勇于创新、永不自满者。从把论文写在祖国大地上的青年科研工作者，到带领村民蹚出致富路的第一书记，再到助力美好生活的年轻创客……扎根中国大地，新时代青年正以刻苦学习本领、大胆创新创造的奋进之姿，肩负起推动国家发展进步的历史责任。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 04 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)