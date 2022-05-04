刘云 孙竞 胡琳 实习生张婷

什么样的青春最有价值？“将小我融入大我，成为一个被需要的人。”这是支教老师如先古丽的回答。“无论身处怎样的岗位，踔厉奋发，将个人理想融入党和国家的事业之中，为党、为祖国、为人民多做贡献。“这是青年石油人董昊菲的答案。

新时代的青年人正以青春之志、奋斗之行，书写着自己的回答。这些回答，都指向一个共同的方向——将自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，让绚丽的青春之花，绽放在祖国和人民最需要的地方。

陈雷超： 在万顷林海护青山无恙

2021年，中国全年共发生森林火灾616起，受害森林面积约0.4万公顷 。森林消防的使命，就是在平时做好火灾预防，在火灾发生时逆行而上，守护好碧波万顷。

四级消防士陈雷超看护的万顷林海在大兴安岭。98年出生的他，已经在祖国的“生态北大门”度过了7年的青春岁月。

与雪作伴，与林为伍，经受严寒，对抗孤寂……7年间，陈雷超从未后悔当初的选择。“将来回忆时，我可以对后代说，你们现在呼吸的新鲜空气，是我曾经守护过的一草一木制造的，我想他们一定会为此而骄傲。我既然选择了这条路，就一定要全力以赴。” 陈雷超说。

如先古丽：在南疆边陲播撒希望

刚刚脱贫的喀什地区莎车县位于新疆西南边陲，是塔克拉玛干沙漠边缘的一座小县城。2020年，北京师范大学生命学院毕业生如先古丽来到这里，成为一名边疆支教教师。

“将小我融入大我”是如先古丽对梦想的理解，在她看来，“只要把青春记录在这里，用爱培育每一位学生，就一定能浇灌出更多的沙漠之花。”

如先古丽刚刚入职时，学校严重缺乏英语教师。带着这样的信念，她克服困难，跨学科带了两个班的英语课，勤加学习、请教。她跟学生交朋友、谈心，鼓励他们带着梦想从沙漠边缘走出去。“用爱培育爱、激发爱、传播爱”是她一生的诺言。

董昊菲：在边疆基层扎根成长

2020年夏天，118名中国石油大学（北京）克拉玛依校区首届毕业生选择到新疆基层工作。董昊菲，就是这些毕业生中的一员。毕业后，他进入新疆油田公司百口泉采油厂，践行曾经的誓言。

两年过去了，他在玛湖一线体会过零下三四十度的寒冬，在作业区度过了2021年的春节。他穿梭于油井之间，校验压变表和温变表；也曾因路遇暴雪，顶着寒风在全路段撒盐。黑夜、荒漠、红装、铁锹……每当看到戈壁滩上身穿红工装艰苦作业的石油人，董昊菲都更加坚定了“我为祖国献石油”的使命担当。

“黄沙烈日、寒天冻地，让我们愿意坚守的，是源自于内心的奉献。”董昊菲说，“扛起责任，必不负嘱托。我扎根于此，奉献于此，无论未来身处怎样的岗位，都将踔厉奋发，矢志奋斗。”

孙亚男：在生命战场冲锋在前

作为北部战区总医院的一名主管护师，孙亚男的工作与大多数护士一样繁忙。但不同的是，她所在的内窥镜科，每天要面对可能受到的辐射威胁。身着30斤的铅衣，连续工作8个多小时……每天走出手术室时，她的汗水经常打湿衣服。在这一岗位上，孙亚男已经坚持了15年。

“从成为护士那天起，我就曾想过，自己未来如何成长？”15年一线兢兢业业的工作后，她有了答案：用自己的真心，坚守自己的初心。在与疾病的斗争中，永远冲锋在前，义无反顾。

郭群飞：驻守国门护一方安详

“90后”的郭群飞，2016年退伍后毅然选择了从警。脱下军装，穿上警服，他成为祖国最西极——新疆克州乌恰县公安局一名特战队员。

疫情爆发以来，郭群飞驻守国门，阻隔着疫情的风险。妻子临产，他因工作需要没能陪伴身边；孩子出生，他只能通过视频与孩子相见。

当战友问道，“选择了警察这个职业，你后悔吗？” 郭群飞坚定地说：“从军营到警营，不变的是初心使命。青春是用来奉献的，为祖国和人民奉献，青春无悔。”

张美瀚：在边防线上诠释寸土不让

身前是人间烟火，身后是边关冷月，头顶是宇宙苍穹。“做雪域高原璀璨星空下的一座界碑”，这是西藏军区某旅火炮班战士张美瀚能想到的最浪漫的事。

在这名顶着“清华大学新雅书院从军第一人”称号的“00后”看来，选择军旅意味着“尽了一个公民应尽的义务。”而选择奔赴西藏，则是因为“越是艰苦的地方，越应该有清华士兵的身影。”

与雪山为伍，与烈日作伴，张美瀚与他的战友以身立为界碑长城，践行着“寸土不让”的军旅誓言。

安方：为人民的健康不懈奋斗

2020年夏天，北京大学人民医院妇产科主治医师安方第一次去了高原。在海拔4200米的青海省果洛州，她与同事们为当地藏族同胞进行宫颈癌筛查、义诊、科普讲座。

由于当地刚刚发生地震，为了避免余震破坏，他们在空地搭起帐篷医院，就地开诊。舟车劳顿，高寒缺氧，语言不通……安方克服各种困难，当日就与同事们一同完成了79例宫颈癌筛查。

“生命所系、性命相托，作为医生，就是要将所学所知应用在祖国大地上。”安方说，“不少地区的医疗资源还是很匮乏，希望奉献自己的绵薄之力，在服务国家、服务人民的道路上继续前进！”

(责编：孙竞、熊旭)