人民网北京4月27日电 （记者何淼）在教育部今天举行的新闻发布会上，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示：“新修订的《职业教育法》公布以后，有媒体和专家把‘普职协调发展’解读为‘取消初中后的普职分流’，这其实是一个误读，误解。”

陈子季认为，这次的新法规定，在义务教育后的不同阶段因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展。这是对我国基于“双轨”教育的基础上义务教育后普职分类发展，做出的与时俱进的更加科学和规范的表述，它体现了我们各级各类教育优质均衡发展的理念，也是为我国高质量的教育多样化发展提供了法律依据。

“义务教育后实行‘普职协调发展’，绝对不是取消中等职业教育，而是要转变发展中等职业教育的思路，实现中等职业教育办学的基础性转向。”陈子季表示，重点是要放在提升中等职业教育自身质量，拓宽中等职业教育学生成长成才的通道。具体来说，有三个方面的工作要做。

第一，提升办学条件。要大经费的投入力度，实施中等职业学校达标工程。集中力量建成一批具有示范性、引领作用的优质中等职业学校和优质专业，只有自强才能自立。

第二，畅通升学通道。高质量发展本科层次职业教育，完善职教高考制度，扩大职业本科、应用型本科在职教高考中的招生计划，满足中职学生接受高层次教育的需求。

第三，优化办学定位。要突出中等职业教育的教育功能，要注重为高等职业教育输送合格的生源，为学生提供升学、就业、职业发展多种多样的路径。

“总的来说，国家要通过加大政策供给，畅通发展通道，提高自身质量，提供多样化的选择，吸引更多的学生理性选择职业教育，形成职业教育与普通教育协调发展、齐头并进的良好局面，努力为每一个人都有人生出彩的机会。”陈子季说。

(责编：郝孟佳、熊旭)