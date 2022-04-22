原标题：让核心素养落地 为知识运用赋能

近日，教育部印发《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》。4月21日，教育部举行新闻发布会，介绍新修订的义务教育课程方案和语文等16门学科的课程标准。现行义务教育课程方案和课程标准分别制订颁布于2001年和2011年。此次修订进行了系统性设计，在课程内容结构、学业质量标准等方面都有较大变化。

课程建设：以核心素养为导向

“此次修订，全面落实培养担当民族复兴大任时代新人的要求，结合义务教育性质及课程定位，将党的教育方针具体细化为本课程应着力培养的学生核心素养，体现正确价值观、必备品格和关键能力的培养要求。”教育部教材局局长田慧生在新闻发布会上说。

如何培养能够担当民族复兴大任的时代新人？从2011年我国实现了义务教育全面普及，教育需求从“有学上”转向“上好学”，这个问题就提上了日程。时下，人们生活、学习、工作方式不断改变，不同价值观念相互碰撞，儿童青少年成长环境深刻变化，也对人才培养提出了新挑战。

“义务教育深化教育教学改革和‘双减’工作要求强化课堂及学校教育主阵地作用，落实这些要求必须修改完善义务教育课程方案和课程标准，对教与学的内容、方式进行改革。”田慧生说。

现行义务教育课程方案和课程标准已分别实施了20年和10年以上，根据课程改革自身规律性要求，也有必要进行进一步的修订完善。比如学段纵向有机衔接不够，课程标准缺乏对“学到什么程度”的具体规定，教师把握教学的深度与广度缺少科学依据，课程实施要求不够明确等，都与新形势新要求不相适应。“必须有针对性地解决这些问题。”田慧生说。

“‘让核心素养落地’，是本次课程标准修订的工作重点。核心素养导向，既是课程标准研制工作的主线，也是课程标准文本的主旋律。”北京师范大学教育学院教授郭华说，“课程目标的素养导向，有利于转变那种将知识、技能的获得等同于学生发展的目标取向，引领教学实践及教学评价从核心素养视角来促进和观察学生的全面发展。”

“素养与知识不同，是知识、技能、态度的超越和统整，是人在真实情景中做出某种行为的能力或素质。当前世界范围内的核心素养热潮实质上是教育质量的升级运动，国民的核心素养决定一个国家的核心竞争力与国际地位。课程建设以核心素养为导向，是推进我国社会现代化和人的现代化的需要，也是贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务的具体体现。”国家督学、北京开放大学校长、北京师范大学基础教育质量协同创新中心首席专家褚宏启说。

课程内容：回到知识学习为人服务的初心

那么，核心素养培养又如何落实在日常的课程教学中？

“课程内容是课程标准修订最为实质的问题。课程内容不变，核心素养理念很难落地。”华东师范大学课程资源与教师发展中心主任吴刚平说。

此次修订，课程结构基于这一目标做了较大调整。比如：整合小学原品德与生活、品德与社会和初中原思想品德为“道德与法治”，进行九年一体化设计；改革艺术课程设置，一至七年级以音乐、美术为主线，融入舞蹈、戏剧、影视等内容，八至九年级分项选择开设；科学、综合实践活动开设起始年级提前至一年级；将劳动、信息科技及其所占课时从综合实践活动课程中独立出来。

除了课程结构外，更重要的是，课程内容被赋予了新的内涵。

比如地理课程标准，修订前主要是以区域地理学的领域（地球与地图、世界地理、中国地理、乡土地理）平铺设计安排课程内容，学科逻辑很强，但学生学习立场考虑不够。修订后则体现学生学习立场，建构出学科活动与学科知识融为一体的地理学习内容体系：以认识宇宙环境、地球环境与人类社会关系这条核心线索为主干，将运用地理工具和参与地理实践这两条支撑线索贯穿其中，形成学科知识与学科活动融为一体的课程内容体系。

吴刚平说：“本次课程修订超越学科内容观和教学内容观，彰显课程内容观。在课程内容理解上，以学习为中心，不仅包括教什么、学什么的内容问题，还包括怎么教、怎么学的过程方式问题，以及为什么教、为什么学的目的价值问题，甚至还有教得怎么样、学得怎么样的结果水平问题。这种复合型的课程内容观，突出习得知识的学习方式和运用知识的能力和价值，打破死记硬背、题海战术等知识技能训练魔咒，克服高分低能、价值观缺失等乱象。学生可以在主题活动中，通过完成学习任务获得知识和解决问题，亲历实践、探究、体验、反思、合作、交流等深度学习过程，逐步发展核心素养。”

“课程内容结构化，有利于克服教学中知识点的逐点解析、技能的单项训练等弊端，引导教师主动变革教学实践，从关注知识技能的‘点状传输’自觉变革为关注学生对知识技能的主动学习和思考，关注教学的关联性、整体性，关注学生在主动活动中所形成的知识、技能、过程、方法、态度、品格、境界的综合效应，关注学生核心素养的养成。”郭华说。

基础教育各学科各行其是，形不成育人合力的问题此前并没有被充分重视，这次修订增加了跨学科主题学习活动。国家督学、北京市中关村三小原校长刘可钦说：“学校要特别注重结合这次课程标准修订中增加的跨学科主题学习活动，突破学科边界，鼓励教师开展跨学科教研，设计出主题鲜明、问题真实的跨学科学习活动。”

学业质量标准：从查验知识点到提升解决问题的能力

实施新课程方案和新课程标准，以后怎么考试，怎么评价？

教育部教材局一级巡视员申继亮举例说：“比如晚清政府签订的《马关条约》，以往历史考试通常考什么时间、什么事情、什么内容等。素养立意的考试命题会怎么考呢？比如《马关条约》签署以后，清政府被迫允许外国人在中国投资办厂。改革开放以后，中国也允许外国人来投资办厂，这两者有什么不同？这不仅仅考学生历史知识掌握情况，更主要的是考查学生唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀等方面素养的综合表现。”

以素养为导向，考试和作业是课程改革中不可忽视的关键领域。

“长期以来，人们习惯将作业作为课堂教学知识与技能巩固的手段。作业过程，实际上是从有教师指导的课堂教学，过渡到没有教师指导的学生自主学习的过程，对学生的学习兴趣、自主学习能力、自我复原力、自控力、专注力、时间管理等素养提出了一系列要求。因此，作业是培养学生相关核心素养发展的重要手段，而不能仅仅窄化为知识技能的巩固。”上海市教委教研室副主任王月芬说。

作业具有培养学生核心素养、评价诊断学生核心素养发展水平的双重功能。因此，教师如何设计与实施体现核心素养导向的作业，不仅是义务教育课程标准颁布后的难点所在，而且是落实“双减”政策的关键所在。

王月芬说：“如何设计体现核心素养的作业？单元作业整体设计与实施，是目前可操作且有效的实施路径。以单元为单位整体设计作业，有助于避免以课时为单位的零散、孤立、割裂等问题，更加有助于知识的结构化，问题解决的综合化。”

“事实上，此次修订，各课程标准都强调以核心素养为主轴，构建大任务、大观念或大主题等以问题解决为目标的课程内容结构单位和教学单元组织形态，以此作为学习内容聚合机制和学习动机激发机制，有效归纳、整合学科知识点或主题活动内容，在学习内容安排层面落实减负、增效、提质。”吴刚平说。

（本报北京4月21日电 本报记者 李玉兰）

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