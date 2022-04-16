4月15日是第七个全民国家安全教育日。维护国家安全，人人都不是局外人、旁观者，而是人人有责，更须人人尽责。

举办绘画展览，开设国家安全教育综合实践课……连日来，以“树牢总体国家安全观，感悟新时代国家安全成就，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围”为主题，各地各部门开展了一系列丰富多彩的全民国家安全教育日宣教活动。

4月1日以来，司法部、全国普法办在“中国普法”微信公众号开展为期30天的“全民国家安全教育日有奖竞答”活动。单位和个人若发现传染病、动植物疫病，应当及时向什么部门报告？网络产品、服务具有收集用户信息功能的，其提供者应当怎样确保用户信息安全？……一系列贴合生活场景的内容，向群众深入浅出地普及了身边的国家安全领域法律常识。

活动启动后，引起社会广泛关注，各地各部门纷纷认真组织、积极参与。据统计，活动开展两周以来，全国参与答题总人数已达1.1亿人次，有力推动了国家安全法律法规知识的宣传普及，在全社会营造了维护国家安全的浓厚法治氛围。

数十幅五颜六色的绘画作品被摆放在展厅中央的S形展台上，不少青少年和家长驻足参观。这场主题绘画展让天津市宝坻区宝平街道新时代文明实践所比往日增添了几分热闹。

这些作品全部由居住在宝平街道的青少年学生创作，以青少年的视角阐述了国家安全的概念，展示了青少年维护国家安全、提升自身安全防范意识的内容。在展览现场，参与绘画创作的学生李凤说：“我用彩笔描绘的是我们的美好家园，我要好好爱护她、守护她，祝愿我们的祖国越来越繁荣。”

青少年是国家的未来，处于人生成长的关键时期，加强他们的国家安全教育尤为重要。

13日，新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县幸福小学与浙江省嘉兴市海盐县三毛小学共同举行了国家安全教育“云课堂”主题班会，向学生介绍全民国家安全教育日的来历、意义，并观看教育短片。

幸福小学四年级学生热那古丽·凯米尔丁说：“通过全民国家安全教育日的学习，我知道了国家安全重于泰山，我们每个人都要自觉学习国家安全法，树立安全第一意识。”

“两所小学通过同上一堂国家安全教育课，实现国家安全教育与学校教育有机融合，促进青少年交往交流交融，让国家安全教育这颗种子在各民族学生心里生根发芽。”幸福小学老师李熔表示。

国家安全教育与每个人息息相关，人民的安全就是最大的安全。

在拉萨，宇拓路是当地最繁华的商业步行街之一，一端临近布达拉宫广场，另一端与八廓街、大昭寺广场相连，集中了大小旅馆和土特产商店。

15日，宇拓路南面有32家拉萨市直属单位、北面有33家西藏自治区直属单位拉起横幅、搭起展台，为市民、游客宣讲国家安全知识。

“国家安全，全民参与，宣传讲解是必要的。”已经在藏工作20多年的西藏自治区公安厅法制总队政委夏刚说，今年已是宇拓路上的第七次全民国家安全教育宣讲活动，和2016年的首届相比，来参观的群众越来越多，也更积极。

拉萨市民格桑今年87岁，拄着拐杖和老伴一路走走停停，在不同的展台前驻足观看。他说：“这样的宣讲活动每年都有，涵盖了经济、文化、生态等方面，我们每年都会来看看，把看到听到的内容再讲给身边人，为国家安全贡献自己的力量。”

据新华社北京4月15日电 记者刘奕湛、翟翔、刘洲鹏、于涛、黄江林、董宝森、王成

（原标题：国家安全人人有责、人人尽责）

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