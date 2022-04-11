刘仁有

3月28日，国家智慧教育平台正式启动。平台建设坚持“应用为王、服务至上、简洁高效、安全运行”总要求，将进一步缩小“数字鸿沟”，推动实现教育数字化转型。“应用为王”关键在“用”。就职业教育而言，重点要把握好三个“用”。

坚持“适用”原则，抢抓职业教育数字化的新机遇

数字化是职业教育的必然趋势，也是职业教育现代化的重要内容。抢抓职业教育数字化发展机遇，不能违背规律，不能脱离现实，也不能背离趋势。

一要适应职业教育规律。虽然职业教育与行业产业联系紧密，但本质上仍是面向人的积极行为，是促使个体社会化和社会个性化相统一的社会活动。因此，职业教育数字化不能简单地套用行业产业数字化的经验范式，而应遵循职业教育和技术技能人次成长成才规律，选择适合采用“数字化”的电子信息、土木工程、装备制造等专业领域，适合运用“数字化”的实训、实验、实习等环节，适合开展“数字化”试点的地区，适合打造“数字化”样板的职业院校，一方面继续巩固职业教育信息化成果，另一方面积极拓展新的职业教育数字化教育教学应用场景，用数字化推进职业教育教学变革持续深入。

二要适应内涵建设需要。目前，我国职业教育已进入改革攻坚、爬坡过坎的关键期，迎来提质培优、增值赋能、转段升级的机遇期，职业教育数字化也处于从量变到质变的关键点。我们必须认识到，加快职业教育数字化是加快治理体系和治理能力现代化的关键举措，是推动高质量发展的必由之路，也是促进人的全面发展和社会进步的必然选择。要将数字化技术从简单的技术工具转变成重构职业教育生态的系统理念，通过数字化思维，聚焦重点、疏通堵点、破解难点，加快构建现代高质量职业教育体系，不断提升我国职业教育的适应性。

三要适应未来发展趋势。当前，大数据、物联网、区块链、5G和人工智能等新一代数字技术发展迅猛。可以预见，新一代数字技术将渗透到经济发展和社会生活的各方面，引发链式突破，推动经济社会各领域加速数字化跃升，人们的生产方式、生活方式以及学习方式都将发生深刻的变化。职业教育数字化必须顺势而为、借势而起、造势而进、乘势而上，适应行业和产业数字化转型的趋势，积极服务未来的中高端产业和产业中高端。

紧盯“实用”目标，培育职业教育数字化的新动能

职业教育是实用主义教育的典型类型，具有明显的“实用性”特征。推进职业教育数字化，必须紧扣“实用”的目标，培养更优的人才、服务更多的对象、实现更科学的评价。

一要培养更优的人才。职业教育数字化不能脱离服务技术技能人才成长成才的使命担当。必须遵循技术技能人才的成长规律，根据技术技能人才不同发展阶段的能力提升需要，坚持产教融合、校企合作，完善政府引导、市场参与的职业教育数字化资源开发机制，建立健全职业教育数字化资源和服务的准入机制、退出机制、知识产权保护机制和利益分配机制，调动参与各方的积极性，推动形成产教良性互动、校企优势互补的发展格局，激发数字化资源升级和持续更新的内生动力，持续增加资源总量、提高资源质量，促进教育链、创新链与产业链、人才链的深度融合。

二要服务更多的对象。网络的价值跟用户成正比。数字化资源会随着服务对象的增加而越来越有价值。因此，职业教育数字化理应坚持开放共享理念，深入研究探索跨职业院校、跨省域、跨教育类型、跨国跨洲的优质数字资源共建共享共用模式，引导职业院校等资源富集主体从“自建自用”的封闭思维，转向“我建他用、他建我用”的开放思维，试着让更多学校、更多省份、更多国家的学习者应用己方资源，让职业院校真正成为职业教育数字化资源的提供者、使用者、受益者。

三要实现更科学的评价。“评价”具有导向功能，有什么样的教育评价方式，就有什么样的教育生态。如何进行教育评价，如何通过科学的评价制度促进教育教学能力的提升，是教育管理的重要内容。职业教育数字化需要在评价手段上寻求突破，充分利用人工智能、大数据等数字化技术，探索更科学、更先进的手段、方法和工具。一方面通过数字化技术升级，扩大社会公众的知情权、参与权与评价权，强化社会公众的话语权。另一方面通过对海量数据的专业化分析处理，助力因地制宜、因时施策，驱动职业教育数字水平整体提升，赋能职业教育现代高质量发展体系构建。

采取“管用”的方法，明确职业教育数字化新举措

职业教育是面向人人的终身教育、面向市场的就业教育、面向能力的实践教育、面向社会的跨界教育，呈“利益相关者多元、关涉领域跨界”的特征，点多线长面广，牵一发而动全身。推进职业教育数字化的思路、策略和保障等必须务实管用。

一是思路上要分步实施。教育数据化是个复杂的系统工程，涉及系统规划、财政保证、环境建设、教师发展、资源开发、教学融合、评价创新等方方面面，面临着规划好不好、投入值不值、技术新不新、师生用不用、资源够不够、负担减没减、安全行不行、运行稳不稳等诸多令人望而却步的问题，不可能一步到位、一蹴而就。推进职业教育数字化必须清醒认识到“教育数据化只有进行时没有完成时”的客观事实，做好“打持久战”的准备，扑下身子，真抓实干，少一些夸夸其谈，多一些率先垂范；少一些指手画脚，多一些从我做起；少一些纸上谈兵，多一些埋头苦干。

二是策略上要汇聚联通。职业教育数字化工作存在着牵头统筹效度不够、数据联通程度不高、资源建设力度不足、应用推广强度不一、职业学校数字化基础不牢等一系列问题。推进职业教育数字化必须围绕条件硬化、应用优化、质量强化的目标，牵住资源汇聚、数据联通的“牛鼻子”，通过升级平台、拓展资源、完善机制等具体抓手，一方面丰富资源供给，建立更完善的国家、省、校三级互补的优质专业与课程资源共建共享体系；另一方面打破数据壁垒，按照“一数一源”的要求，完成司内职业教育数据库联通，完成与全国教师库、学生信息等平台数据的对接，实现“平台通、数据汇、资源全、决策智”，促进职业教育数字化水平整体跃升，服务职业教育高质量发展。

三是保障上要安全可靠。安全保障是职业教育数字化的必要前提，既不能忽略数字化安全的问题，也不要过分夸大数字化安全的困难。推动职业教育数字化，要“分级管理、分级负责、自主防护”的原则，人防、技防、物防三措并举，形成合力。压实安全责任，按照“谁主管谁负责、谁运维谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立健全网络安全责任制和问责机制；提高人员素养，定期开展网络和数字化安全专项培训，开展“共筑网络安全，共享网络文明”活动，强化全员网络和数字化安全意识；增强防护能力，加大物理环境、主机、系统、应用、数据等方面的投入，监测潜在风险，堵塞安全漏洞；做好安全等保，按照国家相关规定，完成各系统等级保护测评，构筑完善的技术防护体系，确保职业教育数字化安全。

时来易失，赴机在速。教育数字化的东风已经来临。要以敢闯敢试的魄力、敢为人先的劲头，积极抢抓数字化转型升级的战略机遇，坚持需求驱动、应用为王，实现从大规模标准化培养向大规模个性化培养的跃升，促进教育公平，促进人的全面发展，促进社会全面进步，以数字化转型升级促进优质教育资源均衡，缓解职普分流、教育焦虑等问题，为职业教育实现高质量发展作出应有的贡献。

（作者系江西旅游商贸职业学院党委委员、财务处处长）

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