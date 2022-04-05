智慧教育，这片“云”链接你我

“最近物理课上电磁振荡和电磁波的知识点有点难，课后我点开‘国家中小学智慧教育平台’上对应的内容，把课又上了一遍。感觉好多了！”江苏省海州高级中学一位物理有些薄弱的学生在使用平台后收获了知识，也收获了喜悦。

春季学期刚开学，新冠肺炎疫情多点多地发生，部分地区学校转变为线上教学。3月1日起，“国家中小学智慧教育平台”试运行，3月28日，“国家智慧教育平台”正式上线，为部分学校“停课不停学”提供有效服务，助力“双减”落实。

教育部统计数据显示，3月1日-25日，“国家中小学智慧教育平台”日均浏览次数超过2888万，资源质量得到社会广泛认可。在教育信息化时代，该平台如何成为教育信息的有效载体，为师生提供切实服务？又有哪些不足之处，应如何改进？记者采访了相关学校和专家。

智慧教育平台助力“停课不停学”

3月5日，江苏省连云港市突发疫情，海州高级中学刚开学19天。情况紧急，走读生被要求居家学习，住校生则要求封闭在校内。很多学生或多或少出现了焦虑情绪，尤其是距离高考还不到100天的高三学生。

学校立刻从“国家中小学智慧教育平台”上下载“电子教材”及相关教辅资料。校长周艳介绍说，学校在组织校内班主任、心理健康教师给学生上班会课、开设微讲座的同时，从平台的“心理健康”专题“情绪调适”类别中选取了《面对疫情，如何让自己不恐慌》《接纳心方安，心定学有成》课程，引导学生学会调换模式，平心静气。各年级从“生命与安全”专题中，分别选取了《疫情引发对生命意义的思考》《心存敬畏，行有所止》《爱与感恩》三个课程，“逐步教育学生放平心态、珍爱生命、感恩社会，大部分学生的学习状态有了明显改观。”周艳告诉记者。此外，学校还利用晚自习、周末，选择“经典影片”中的《祝福》《骆驼祥子》等文学名著改编的影片，《我的一九一九》《横空出世》等爱国主义影片放映，以丰富同学们的学习生活，增加文学、审美积淀。

“国家中小学智慧教育平台”(以下简称平台)，是教育部在原“国家中小学网络云平台”基础上改版升级创建的。记者点击平台发现，目前平台上有专题教育、课程教学、课后服务、教师研修、家庭教育、教改实践经验等6个版块。

吉林省延吉市朝阳小学以“专题教育”版块为依托，组织孩子在疫情期间开展“学雷锋”、节水周等系列活动。“学雷锋”活动中，学校引导孩子感恩、关爱防疫人员。三年级三班的郭梓晗同学在家长的帮助下，为一线医护工作者送热水、煮鸡蛋。

教育部相关负责人介绍，平台上现有资源总数达到28052条，其中新上线17300条，比原来增加1.6倍；另外还外部链接了60个专业网站共享有关资源，资源总量大幅增长，为有效服务学生居家学习、服务教师线上教学、服务家长开展家庭教育提供支持。

首都师范大学教育学院教育技术系教授刘菁表示，把技术应用到教学当中，能让它产生真正的使用成效。“国家中小学智慧教育平台”是国家在教育信息化的大背景下，针对教育资源领域的顶层设计和集约化优质化的资源聚合平台，对促进教育公平、服务“停课不停学”起到了助力作用。

教育资源的良性生态正在创建

于丽娟是延吉市朝阳小学的一名一线语文教师，她时常依托平台积极开展线上语文教学，将课上指导与课后答疑相结合，组织孩子们坚持开展丰富多彩的语文教学活动。同时，学校老师在备课中，除了利用手中教材、教案、教参以外，还充分利用平台资源，集思广益，交流线上教学方法。朝阳小学校长陈君介绍，平台上“小练笔”环节能为老师提供教学参考和改进目标，老师们都表达了对平台的赞许。家长也反馈平台内容广泛、吸引力强，比如“体育锻炼”版块可以引导家长和孩子一起做游戏，在疫情期间大大增进了亲子关系。

海州高级中学也组织各年级备课组教师研究平台“基础教育精品课遴选”版块里各年级各学科教学对应的精品课程，进行二次集体备课，借鉴转化资源。学校刚入职的新教师说，“依托这个平台，我在线上教学时感觉不是在独立战斗，而是和学校整个备课组乃至全国各地名师抱团前行。”临近退休的老教师也感慨：“线上教学，手写板等各种设备运用不如年轻人顺溜，但平台帮了我不少忙，弥补了我在这方面很多不足。”

不过，老师们在使用过程中也发现了一些问题。周艳表示，在使用平台上的基础教育精品课时，学生更多的是观看，缺乏互动，也缺乏全班同学同在一个课堂空间学习的亲切感；班级教师对学生自主选择课程收看的效果缺乏有力的监管途径。

陈君说，各地各校在使用平台时要注重跟学校的实际情况结合起来，因材施教。“比如平台上的课程作业设计不能满足基础薄弱孩子的需要。英语学科课时少，一个知识点平台2课时讲完，但在我们朝阳小学要用3课时，学校会通过第三方应用直播答疑来补足这1课时。”

刘菁表示，推动教育信息化这些年以来，资源的汇集不成问题，而有效应用和增加用户黏性应当是目前需要着重考虑的问题。解决资源的应用问题，需要建立教育资源的良性生态、增强教育教学信息的时效性，还要考虑资源的再生机制和准入退出机制。刘菁说，在平台的改进上，需要针对不同类型的学习者制作不同的内容，比如学生适合短视频，老师适合长视频。在服务机制上，可以针对个体学习者和群体学习者的特征，加强个性化的学习推荐服务；依据学习者的学习轨迹、学习倾向，提供激励服务、监督服务等，提高学习后的评测效果。

教育部相关负责人表示，教育部将持续加强平台建设，完善各类资源质量标准，健全资源质量审核机制；建立资源建设激励机制，不断汇聚各类优质资源；拓展平台功能，逐步实现对资源使用的跟踪反馈、过程性数据收集分析、个性化资源推送等。

让优质教育资源进一步实现均衡和共享

在四川省绵阳市平武县旧堡羌族乡，有一所边远乡村小学——旧堡乡中心小学。旧堡乡中心小学学生人数少、班级全，但没有专业的音、体、美教师，老师都是兼职上几门课程。

王航是学校数学、体育和信息技术任课教师，为更好地开展学校教学和课后延时服务，他和其他老师们一起探索空中课堂、双师教学。

学校所有班级教室、功能室都连通宽带网络，班级教室均配置有班班通多媒体触摸一体机。备课时，老师们首先登陆国家教育资源网站，观看所要讲授课程章节的学习任务单、教学视频和课后练习，观看后进行学情分析、设计作业等。

授课时，老师们通过班班通设备访问“国家中小学智慧教育平台”，选择对应的学段、年级、学科、教材版本、册次，精准获取每一单元、每一课时的同步教学视频、学习任务单、课后练习。王航详细介绍了学校老师的操作过程：“通过在线点播的方式让学生观看教学视频，在遇到需要学生动手操作的环节和知识关键点的时候，授课老师暂停视频播放，让学生自己动手操作和答题，通过本地老师的解惑答疑、重点难点归纳和强调，让学生充分理解、学懂课程。学生理解后，再接着播放同步教学视频，这样相当于同步教学视频里面的老师讲课，本地教师做好知识点强调和班级课堂教学秩序管理。”

在课后服务时间，学校继续充分利用平台上的资源，指导学生认真完成作业和开展丰富多彩的科普、体育、艺术、阅读、兴趣小组活动。

王航欣喜地发现，通过空中课堂、双师教学，学校老师不仅接触到了丰富的教学资源，而且通过观看同步教学视频、作业设计等也使自己取到了“真经”，充实了自己的头脑。学生从最开始跟不上视频里老师的讲解节奏，到现在完全适应跟随同步教学视频来思考和回答问题，如同视频里的老师就在教室讲台上讲课一样。“他们对学习感兴趣了，学习成绩也逐步提升起来。空中课堂、双师教学有效地解决了边远乡村学校师资不足，专业学科教师不均衡等问题，让优质教育资源实现了均衡、共享。”

作为推进教育信息化的重要举措，智慧教育、智慧课堂正成为不少学校的“教学必备”。

上海师范大学教育学院教育技术系教授黎加厚表示，在线教学实现减负增效要用好三种力量——集体力量、国家力量和科技力量：依托双师教学变革，从教师个体智慧转向依靠集体力量；用好“国家中小学智慧教育平台”，从个体劳动转向运用国家力量；利用极简技术赋能教与学，从重复的人力劳动转向利用科技力量。要在过去发展教育信息化的基础上，大力发挥网络教育和人工智能优势，为学生和教师创造一个现代化的学习基础，最终目的是更好地满足人民对终身教育的需要，提高学生和教师的生命质量，促进学生全面发展。

教育部基础教育司司长吕玉刚指出，推进基础教育的信息化是一项系统工程，有多种应用场景，实施智慧课堂、智慧作业是促进现代信息技术与教育教学深度融合的有益探索，对学校创新教学方法、提高课堂教学效率和整体教学质量水平具有积极作用：“下一步，各地各校要坚持从实际出发，把‘国家中小学智慧教育平台’资源的充分应用与整体推进智慧教育紧密结合起来，因地制宜，有序推进。统筹加强智慧课堂、智慧作业以及线上答疑、网络教研等多场景的应用，更好地提高教育教学质量。”

(本报记者 杨 飒 本报通讯员 韩若莱)

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