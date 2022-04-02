原标题：吉狄马加：落实“双减”政策，护航学生全面发展

近日，全国人大常委会委员、中国作家协会原党组成员、书记处书记、副主席、著名诗人吉狄马加赴中国儿童音乐学会调研儿童艺术教育工作。中国歌剧舞剧院党委书记魏银久、原文化部少儿司司长申溪等陪同调研。中国儿童音乐学会会长巩素清，中国儿童音乐学会秘书长魏雅鸣等参加调研工作，巩素清做工作汇报，魏雅鸣主持。

吉狄马加在调研时强调，落实“双减”政策，护航学生全面发展，需要政府、社会、学校、家庭四方协同齐抓共管。艺术教育是素质教育不可或缺的重要内容，是促进学生德智体美全面发展的重要保障，要从娃娃抓起，立足长远，为经济发展、文化繁荣提供各类艺术人才和智力支撑，为中华民族复兴打下坚实的文化基础。

吉狄马加充分肯定近年来中国儿童音乐学会在儿童艺术实践和艺术教育等方面取得的成绩，指出中国儿童音乐学会要善于整合资源，多给少年儿童搭建艺术实践和才艺展示的平台，以少儿儿童的兴趣培育为抓手，引领社会风尚、培育社会主义核心价值观、传承优秀文化、弘扬民族精神，将立德树人的教育根本任务落到实处。

中国歌剧舞剧院党委书记魏银久参与调研讨论。他说，儿童艺术作品的创作和实践表演要扎根中华文化的深厚土壤，坚持以人民为中心，反映新时代新成就新风尚，促进专业艺术和思想政治有机融合，走好少年儿童进入艺术殿堂的第一步，引导少儿儿童在实现中国梦伟大实践中创造出彩人生。

中国儿童音乐学会会长巩素清以“加强艺术实践促进少儿全面发展”为题汇报了学会近期开展的系列工作。中国儿童音乐学会秘书长魏雅鸣就首届“小文艺家”优秀少年儿童艺术素养展示活动的相关筹备工作进行了专项汇报。

吉狄马加指出，“小文艺家”展示活动是公益普惠和个性化品质服务相结合的有益探索，是中华优秀传统文化和国际化潮流相融合一次尝试。中国儿童音乐学会先行先试，勇于创新，为全国的孩子们搭建了一个良好的展示平台，值得点赞。他勉励主办方，“小文艺家”展示活动要办出品牌规格、办出影响力，办成全国少年儿童心目中的艺术好舞台，一届一届办下去。（记者 韩玉 通讯员 李泥）

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