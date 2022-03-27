许沁

原标题：居家上网课，如何“相看两不厌”

面对24小时都待在家里的孩子，不少家长怨声载道：“管了就吵，不管又不行！”网课期间，亲子关系怎样避免“相看两相厌”？普陀区江宁学校心理教师齐越分享了案例和对策，让亲情不“翻车”。

别人家孩子总是自律？

对策 家长要换位思考调整预期

网上学习、作业上传，有的家长就会情绪不稳：以前只知道自己孩子作业情况，现在可以看到其他同学情况，相比之下，会觉得“别人家的孩子”这么好，自己的孩子作业做得太差，几乎一无是处，这样的情绪下，加剧亲子矛盾。

作为父母，首先要调整好自己的情绪，不比较、不抱怨、不唠叨。家长也可先换位思考，将对孩子的期待调整到一个比较合理的范围，缓解自身焦虑，避免情绪传递，把这段时间看作培养孩子自我管理能力的好机会。

装摄像头监控上网课？

对策 把握亲子边界切勿过度陪读

有的家长要上班，在孩子房间安装摄像头，上班时也可通过手机远程监控孩子上网课；有的家长居家办公，上网课时一直坐在旁边，一会帮孩子打印学习资料，一会帮孩子拍摄作业，非要自己检查后再上传，造成亲子关系紧张。

对于这种情形，家长要把握亲子互动边界，与孩子互动时保持平等尊重，既给孩子一定的独处空间，陪读过程中切勿处处以孩子为中心，不过分嘘寒问暖，避免过度陪读，又要避免孩子同父母在“做自己”和“听我话”之间产生矛盾。居家网课学习对孩子来说，也是一个重大挑战，中间偶尔出现差错或不足，家长尽量宽容与理解。

好言相劝却不被理解？

对策 建议家长不妨换一种说法

“你怎么又看手机了？”亲子关系总有矛盾，磕磕绊绊是常态。但家长这样的口吻和语气，很容易激化亲子关系。

建议家长不妨换一种说法，比如：“我担心你视力下降”“我希望你能自主学习”“生活作息规律，对你居家学习的身心健康很重要”等。要改变抱怨、争吵等沟通方式，以身示范，居家尽量多安静看书、写东西，别抱着手机不放手。

最后也提醒同学，相互理解是有效沟通的前提，换位思考，争吵背后有父母对你的期待、有爸妈对你的牵挂，看到父母对你的关心、读懂爸妈爱的心语，为亲情的小船加油护航。

(责编：吴楠、万鹏)