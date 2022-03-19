舒圣祥

3月11日，在云南昭通大关县寿山镇召开的春季学期教育工作会上，8名教师因其任教学科在全县期末统测中排名倒数三名，被给予“黑榜”警告，引发网友关注。当地政府工作人员表示，此举是为了激励和警醒教师。

虽然当地有关部门没有将这些教师的信息进行公开，但是“黑榜”警告的存在，至少说明了评价教师的倾向——分分分，不仅是学生的命根，也是教师的命根。评价是标尺，更是指挥棒。教育评价“评什么”，一定程度上决定了老师“教什么”、学生“学什么”。我们如何评价教师，不仅是教师选聘、任用、薪酬、奖惩等人事管理的基础和依据，更关涉到教育能否真正滋养学生的精神世界。

上了“黑榜”的教师，可能心生怨气，迁怒学生也好，作业加码也罢，都可能会对学生不利。反过来，只要分数一项满足要求，在该镇的“红黑榜”制度里，却完全可能成为被表彰的对象。所以，无论“激励”也好，抑或“警醒”也罢，“红黑榜”所使用的唯分数论教师评价标尺，都歪得有点离谱。

教育部三令五申，要求树立正确的政绩观和科学的教育质量观，不得以考试成绩或升学率片面评价学校、校长和教师，坚决克服唯升学、唯分数的倾向。可惜，基层有些地方依旧我行我素。“双减”最大的阻力其实就是唯分数论，只有建立一套能够摆脱分数、更加多元、更加科学的教师评价机制，学生的作业负担才能真正减下来。

教师的教学成绩，绝不只是学生的考试分数。德国教育家第斯多惠曾说：“教育的本质不在于传授本领，而在于唤醒、激励和鼓舞。”唯分数论的教师“红黑榜”，显然背离了教育的本质。考试成绩只是教育的客观结果之一，绝不应该成为唯一追求。除了分数，让每个学生拿到作业本都开开心心，都对学习饱含兴趣，不重要吗？让教学更有趣，让学生喜爱，会运用知识，不该成为好教师的评价标准吗？

“双减”要有效落实，教师评价的指挥棒必须拿得稳、用得好。不仅要使用多把尺子丈量学生才华，鼓励学生多元发展，同样要建立健全学校办学质量和教师教学质量评价体系，通过教育评价的引导、改进等功能，有针对性地增强学生综合素质，提高全面育人水准。

舒圣祥 来源：中国青年报

(责编：王欲然、任一林)