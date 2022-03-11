全国人大代表吴普特：服务国家战略 深入推进“双一流”建设

人民网北京3月11日电（记者孙竞、温璐）2022年2月，教育部、财政部、国家发展改革委联合印发了《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》。“双一流”建设如何进一步提升服务国家战略需求的能力？如何加快培养理工农医类专业紧缺人才，支持中西部高等教育发展？2022年全国两会期间，记者对全国人大代表、西北农林科技大学校长吴普特进行了视频连线专访。

主持人：首先请问吴普特代表，今年两会您准备了哪些建议？

吴普特：我今年准备了三个建议。第一个是关于在陕西杨凌建设世界旱区农业人才中心和创新高地的建议，第二个是关于系统推进黄河中游生态环境综合治理的建议，第三个是关于推进西部农林水行业特色高校高质量发展的建议。

主持人：请您具体给我们介绍一下这三份建议的主要内容。

吴普特：第一个是关于在陕西杨凌建设“世界旱区农业人才中心和创新高地”的建议。实际上，陕西杨凌在我们国家的粮食安全中发挥着重要作用。1934年，进步人士于右任等先生倡议在杨凌设立国立西北农林专科学校，自此以后，在这个地方培养了大量人才，他们中的许多人为我们国家的干旱半干旱地区农业的发展作出了重大贡献。新中国成立以后，我们国家在农业领域有两位著名的科学家获得了国家的最高科学技术奖，一位是袁隆平先生，另一位是李振声先生，李振声先生作为小麦遗传育种专家，他在杨凌工作了32年。

改革开放以后，因为杨凌是一个小镇，交通条件、生活条件都比较差，大量的人才流失。国家对杨凌很重视，国务院三次批复，要把杨凌建成“三区三高地”，人才的高地、创新的高地、产业的高地。如果把杨凌的农业科教潜力再挖掘一下，把这个地方建成世界旱区农业人才中心和创新高地，对保障我国粮食安全将具有重要的促进作用，对保障世界粮食安全也有重要的意义。

主持人：关于第二个建议，系统推进黄河中游生态环境综合治理，您是怎样考虑的呢？

吴普特：黄土高原土壤是分层的，土壤是点棱接触支架式多孔结构，一碰见水流就冲刷了，所以就产生了水土流失。如果我们能把中游治理好，黄河流域其他地区就相对容易一些。所以，我想能不能做这几件事。

第一，系统地做好顶层设计。今年国民经济发展计划，黄河流域的生态治理，高质量发展，有很多的项目。我觉得需要做好顶层设计，把有限的资源发挥最大的效益，系统地综合地考虑。

第二，要加大黄河中游科学研究。我们不仅要考虑水土流失综合治理的问题，还要考虑生态修复的问题，以及水资源综合利用问题。我们要实体水-虚拟水统筹考虑，实现以水定产。另外，中游地区还要进一步开展植被的承载力研究。退耕还林工程实施以来，中游地区的植被发生了很大的变化，如何使植被建设的生态功能进一步地发挥。还有一个问题就是水土流失的综合治理，要和现代农业的发展结合起来，要考虑发展生态农业、节水农业、旱作梯田、淤地坝的综合治理。这是一个系统工程。

主持人：关于第三个建议，您说到推动西部农林水行业特色高校高质量发展的建议。这个建议是基于什么样的考虑？

吴普特：这个建议的切入点还是以西部行业特色高校如何实现高质量发展来考虑的。目前我们国家东西部的差距不仅仅是不平衡的问题，也有不充分的问题。教育是最大的民生，农林水行业特色高校，是这些落后地区或者经济欠发达地区需要进一步发展的高校。这些行业特色高校怎么样进一步发展呢？

第一，立一些特殊的项目，针对这些区域农林水行业高校的特色，按订单式设置一些项目，让其来发展。因为西部行业特色高校在西部进行人才的培养，做一些科学研究，本身就有天然的优势。

第二，国家的人才计划，能否对西部做一个特殊的考虑，特别是这些农林水高校，比如长江学者、杰青、优青、万人计划等，因为本身扎根西部，就是一个贡献，再加上西部有天然基础。这样能把这部分人稳住。

第三，对这类大学评价的时候，要系统考虑区域特征，以贡献进行综合评价。

主持人：谢谢吴代表给我们详细介绍了三个建议的具体内容。我们注意到今年2月份《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》印发，应该说“双一流”建设正式进入新一轮周期。2017年，西北农林科技大学首批入选“双一流”建设高校名单，接下来如何深入推进学校的“双一流”建设？学校有哪些规划？

吴普特：去年学校按照新一轮建设的要求，做了第二轮建设方案。这一轮建设主要是想从五个方面来考虑。

第一，坚定不移地把立德树人作为根本任务。培养更多知农爱农、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。无论是本科生培养还是研究生培养，甚至我们青年教师的成长，都要把立德树人作为我们的第一要务，我们也有相应的一些具体的举措。

第二，始终把服务国家战略作为追求的目标。我们学校的定位是要建成世界一流农业大学，为干旱半干旱地区现代农业的发展提供高质量的人才和科学技术支持。

怎么来建设？怎么来服务国家？我们一定要把服务干旱半干旱地区现代农业的发展作为我们的一个追求目标。围绕这个想法，我们要把学校建设成为五个标杆：一是卓越农林人才培养的标杆；二是引领干旱半干旱地区未来农业发展的标杆；三是助力实施乡村振兴战略的标杆；四是助推“一带一路”建设的标杆；五是校地深度融合发展的标杆。这“五个标杆”建成了，我们创建中国特色世界一流农业大学的战略目标就实现了，也就能更好地为服务国家战略需求作贡献。

第三，把学科建设作为发展根基。我们本次入选了两个一级学科，一个是植物保护，一个是畜牧学，这是主建学科，还有相应的支撑学科，包括作物学、园艺学、生物学，还有草学、兽医学。我们也在积极地对标学科建设任务，扎实推进，切实把学科作为夯实发展的一个根基。

同时考虑到学校整体的发展，学校还建立了五大学科群，包括旱区作物逆境生物学与绿色生产、畜禽生物学与健康养殖、农业高效用水与区域水安全、旱区国土治理与生态修复、农产品加工与营养健康。通过学科群建设，将进一步促进学科核心竞争力提升并支撑和带动学科整体建设，有利于打造国家战略科技力量。

第四，一定要坚持特色发展。虽然植物保护、畜牧学都是一级学科，但是不同学校，一级学科的内涵是不一样的。所以，一定要坚持特色发展。学校的特色发展就是服务干旱半干旱地区，基于这样一个考虑，学校对学科内涵、学科的定位做了系统、深入的部署。

第五，一定要保持战略定力。按照党中央、国务院的要求确定了四大学科使命，就是服务粮食安全、生态文明、人类健康和乡村振兴。履行好这四大学科使命就是我们学校的战略定力。