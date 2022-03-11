原标题：替补上岗成主力 洗衣5.5万件

在国家体育馆洗衣房工作的牛凯晨

服务冬奥的机动志愿者，最终上会的可能性很小，但国家体育馆的洗衣房让“替补队员”有了登场机会。来自宁夏石嘴山市的牛凯晨，是北京交通大学交通运输学院电子商务专业的大二学生，这位年仅19岁的小伙子，在北京冬奥会前临阵受命，凭借实干精神和英语能力，成为国家体育馆洗衣房的“绝对主力”。仅在冬奥会期间，牛凯晨所在的洗衣房，为运动员、裁判员、技术官员等清洗衣物约5.5万件。

3月8日上午，残奥冰球卫冕冠军美国队来到国家体育馆，备战即将到来的半决赛。得知当天有运动员训练，牛凯晨准备随时接收衣物。按照赛事服务要求，国家体育馆要为冰球运动员、裁判员、技术官员等提供洗衣服务。

国家体育馆洗衣房，隐藏在场馆的一处角落。美国队训练结束后，工作人员推来一车衣物，牛凯晨和同事“全副武装”，套上隔离衣、戴上面屏和手套，开始清点交接。“刚开始接触各国运动员的衣物，除了汗味扑鼻，由于疫情原因多少还有些紧张，但经历过冬奥会已经习以为常。”牛凯晨说。

刚送来的衣物，包括运动员的训练服、内衣、袜子、浴巾等。牛凯晨逐一分好类，按人头将衣物装入洗衣袋清洗。部分衣物洗净后不能烘干，需要挂在衣架上晾晒。按照国际冰联的要求，所有比赛衣物须在赛前三小时返还给运动员。

洗衣房的工作强度有多大？牛凯晨介绍说，冬奥会和冬残奥会期间，国家体育馆承接冰球比赛，训练日和比赛日覆盖包括转换期在内的每一天，需要他们全勤服务。而比赛日的工作量会更加集中，例如冬残奥会期间，每天最多有三场比赛，共有六支球队需要清洗衣物，两台洗衣机和三台烘干机连轴运转，他最晚要工作到凌晨一点。

牛凯晨通过实践发现，操作工业洗衣机、烘干机并不复杂，这项工作最需要的是严谨细致，各个球队的衣物不能混洗，需要以国家为单位，赛程密集时更要做好细分、避免搞混。

出于对整个场馆的好奇，牛凯晨在工作之余经常和其他领域工作人员交流业务，保洁阿姨、保安大哥、其他领域的志愿者……不少人和他成为朋友。在洗衣房接待的“客户”多来自欧美国家，牛凯晨还能用英语独当一面——国际冰联和奥委会官员前来视察，2026年米兰冬奥会的主办方参观学习，都是由牛凯晨负责接待，这让他成为洗衣房里的绝对主力。但很少有人知道，他是以“替补”身份来到这里的。

能否参与冬奥志愿服务，牛凯晨之前并不抱希望。2021年11月，牛凯晨入选北京冬奥组委招募的机动志愿者，这个角色类似于球队中的“冷板凳”，出场概率非常低，但机会却突然到来。

1月13日，牛凯晨接到校团委老师的电话，通知他有新任务需要进冬奥会闭环，而且工作会比较繁重，给他半个小时考虑，牛凯晨征得家人同意后果断领命。“非常感谢学校对我的信任，满足了我参加冬奥志愿服务的心愿！”对于牛凯晨来说，幸福来得有些突然。

进入闭环管理之前，牛凯晨退掉了预订的演出票，购买了一些医用N95口罩。1月25日，牛凯晨进入闭环后的第三天，得知被安排到国家体育馆洗衣房，由一名老师带领四名志愿者开展工作，牛凯晨作为其中之一，开始了他的冬奥会和冬残奥会之旅。(记者 崔毅飞)

(责编：温璐、吴楠)