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浙江杭州创新课后服务 多校开启“学校少年宫”模式

2022年03月03日09:32 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江杭州创新课后服务 多校开启“学校少年宫”模式

浙江杭州创新课后服务多校开启“学校少年宫”模式

　　开营仪式现场。　周姞　摄

　　中新网杭州3月2日电 双减”背景下，学校课后服务如何有趣有料？3月2日，记者获悉，浙江杭州多所中小学校课后服务有新动作，新学期开启了“学校少年宫”模式的课后服务内容。

　　据悉，2022年新学期，杭州青少年活动中心体验部整合优势资源创建“留白体验教育中心”，并由教育中心与学校深度合作，以“学校少年宫”模式和课后服务的形式进入校园，助力学生全面健康成长。

　　学生体验丰富的实践课程内容。　周姞 摄

　　作为首批“学校少年宫”试点学校，杭州市学军小学、杭州市天长小学、杭州市钱学森学校、杭州市春晖小学教育集团等将开启“宋韵文化”“核心素养”两大系列，内容涵盖生命、生存、生活、生涯“四生”教育等35个特色综合实践活动课程。

　　据杭州青少年活动中心体验部部长庄雪珍介绍，“学校少年宫”项目不仅会打包输出专业、优质的综合实践活动课程，以满足学生多样化、个性化的成长需求，同时还联合杭城名师名校长、各领域的专家创建“留白体验教育中心”，迎接以体验为特征的学习时代的来临，重构社会公共资源与中小学的关系，共同创造与完善个性化、多样化的教育体系和多元的、和谐的教育生态，共同践行美好教育。

　　日前，在别开生面的开营仪式中，试点学校的数千名学生也开启了新学期有趣有料的课后时光。

　　对于新学期的课后服务内容，试点学校的学生纷纷点赞。二年级学生可欣(化名)说，“特别振奋人心，我已经迫不及待地想开始自己的茶文化学习之旅了。”

　　而三年级学生涵涵(化名)作为杭州青少年活动中心的老学员，这一次她选择了自己感兴趣的“未来城市设计师”项目，想提前实践自己的设计师梦想，“我已经在想象后面的精彩内容了，真的太棒了！”她说。

　　学生体验丰富的实践课程内容。　周姞 摄

　　值得一提的是，多位首批试点学校的副校长也点赞“学校少年宫”模式。

　　在杭州市春晖小学教育集团副校长沈辽看来，此次杭州青少年活动中心在学校开展的课后服务课程活动，丰富了学生的课后时间，也提升了学生综合素养。他希望今后能有更丰富的课程合作，共同助力学生成长。

　　杭州市学军小学副校长李勤则表示，与杭州青少年活动中心的合作拓宽了学校对学生服务的渠道，让学生在学校课后就能享受到丰富、优质的课程。

　　据了解，未来，这种新颖的“学校少年宫”模式还将建立长效机制，扩大服务试点，丰富课程内容，形成校内外教育育人共同体，让优质的校外教育资源惠及更多少年儿童。(王题题 张莉娜)

(责编：温璐、吴楠)

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