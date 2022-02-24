原标题：“双减”后教培行业教师何去何从

身处教学一线，张咏梅的目光与思考一直在行业的最新动态上。该如何对待教培行业教师回流公办学校，是今年在“双减”新形势下出现的新命题。

“政策之下，学科类校外培训机构风光不再，教师的后续去向应该被关注。”张咏梅最近经常收到之前从学校“出走”到校外培训机构的老师的询问，不仅是镇海中学的，还有宁波市各个学校的。“如今他们又迫切希望重新回到公办学校。”事实上，有部分地区的教育部门已经开辟“绿色通道”，允许这些脱编教师“重新建档”取得事业编制。

这引发了张咏梅的深思。寒假里，她在调研基础上形成了今年将带上全国两会的建议。“目前的状况要从学校、社会、教师三个方面来分析。”张咏梅指出。

“一是公办学校有喜有忧。”张咏梅说，“喜的是，不少学校尤其是农村学校缺乏优质师资，如果能将这些教师补充进来，对学校无疑是一件好事。忧的是，如若这批教师带职称、带教龄回归，必定对原有在校教师产生‘挤出效应’，损害那些坚守公办教育事业者的利益。”

“二是相关部门利弊难衡。重回公办学校任教需要参加编制考试，但由于竞争日趋激烈和考试对年龄的限制，这些人参考的难度会越来越大。社会保障方面，招聘年龄较大的教师进编无疑会增加日后的社保压力。”张咏梅说。

“三是失编教师进退两难。”张咏梅说，“当初离开公办学校，有的是被教培行业丰厚收入所吸引，或是受机构高额保障所迷惑而主动辞职，有的则是违反了有关制度或规定而被动离职。如今他们前路彷徨，继续留在那里无以为继，到其他行业再就业又技能不强；年纪大的担忧退休工资无从保障，年纪轻的担心长期失业前景堪忧。这些都可能成为社会不稳定的潜在因素。”

张咏梅认为，让优秀的教培行业教师以合理的方式补充到公办学校是一条可行路径，不仅可以提升学校教育质量，还可以体现党和国家的关怀。

“但这需要在最大可能解决教培行业失业人员再就业问题的同时，最大限度地保障其他在职教师的权益。”张咏梅建议相关部门从长计议，而她对此有三点建议：

一是科学设置教师招考条件。“逢进必考”的原则不应被打破，但建议全国层面统一政策口径，适度放宽已具备教师资格证书和职称的原公办在编教师的报考条件。同时，通过定向招考等方式将优秀教师填补到教育基础相对薄弱的地区和学校。

二是充分考虑在职教师权益。在教龄认定方面，重新进编就要教龄归零重新计算。在职称评定方面，带职称回归的享受相等待遇但不占用其他教师职称名额，或适当上调所在学校职称比例，让更多年轻教师安心从事教育事业。

三是持续加强师德师风建设。学校要营造风清气正的环境，将重返教师作为重点对象开展师德师风专题教育，让他们成为具备健康教育价值观、高尚道德情操、真正热爱教育事业的优秀人民教师。

（本报记者 曾毅）

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