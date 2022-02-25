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今年寒假孩子们这样过

2022年02月25日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：“这种劳动太有趣了”

上午7点半，小学生杨喆站在奶奶家的菜地边，担心地低语：“下这么大的霜，今天的菜看来是没法采摘了。”

来到位于云南省昆明市官渡区六甲街道农村奶奶家过寒假20多天了，对在城里长大的杨喆来说，每天都充满了乐趣。

“以前一说劳动，就是拖地、扫地、擦桌子。现在能下地种菜，这种劳动太有趣了！”杨喆开心地说，“虽然累一些，可蔬菜长大了能吃，能端上爷爷奶奶的饭桌，特别开心！”

杨喆觉得，自己从上一年级起，好像就没有过真正意义上的假期。作业、衔接班、各种试卷，每天“忙都忙不过来，心里挺闷的”。然而，随着“双减”政策落地，杨喆的假期生活改变了。

“这个假期，学校布置的作业少了很多，妈妈也没给我加功课。”杨喆笑着说，回农村这些天，他已经完成了学校布置的大半作业，还主动写起了每天一篇的“村居日记”。

“我每天7点多起床，跟着爷爷奶奶去地里种菜、采摘，然后到菜市场去卖。下午就在家做作业，晚上锻炼身体，看会儿电视。”

上午11点，菜市场里熙熙攘攘。杨喆在菜摊前招呼着：“这个是韭菜，1元一两。这是薄荷，3元一两。这是茴香，2.5元一两……”杨喆对蔬菜品种和价格已经很熟悉了，而在放寒假前，他还不知道这些蔬菜是怎么种出来的。

“我喜欢在爷爷奶奶身边过春节，和奶奶一起做年糕，和爷爷一起放鞭炮……”杨喆这样说。

（本报记者 张勇）

(责编：郝孟佳、温璐)

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