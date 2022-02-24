原标题：2022，职业教育将有三大新变化

河北邯郸职教城学生进行电工电子实践操作。新华社发

2月23日，教育部举行新闻发布会，介绍关于推动现代职业教育高质量发展的相关情况。2022年，职业教育如何进一步深化改革？将会有哪些新的变化？

中职定位从以就业为导向转变为就业与升学并重

“推动中职学校多样化发展，从单纯以就业为导向转变为就业与升学并重，抓好符合职业教育特点的升学教育。”教育部职业教育与成人教育司司长陈子季说。

现代职业教育体系建设，需要中等职业教育发挥基础性作用。当前，我国中职教育存在办学定位不适配、办学规模大而不强、办学条件缺口大等问题。针对这些问题，教育部今年着手推进中职教育定位调整。

“中等职业教育是职业教育的起点而不是终点。”陈子季说，“在保障学生技术技能培养质量的基础上，加强文化基础教育，扩大贯通培养规模，打开中职学生的成长空间，这既是党和政府的要求，也是人民群众的迫切期望，更是产业发展对人才层次高移的现实需要。”

在调整定位的同时，教育部也准备在提升中等职业教育质量上下功夫，优化布局并且进行全面的办学条件核查。

陈子季说：“通过撤销、合并、转型、托管、土地置换、集团办学等措施，整合空、小、散、弱学校，优化中职教育的布局结构。实施中职学校办学条件达标工程，全面核查中职学校基本办学条件，实现2023年学校教学条件基本达标。”

此外，教育部还准备实施“优质中职学校和专业建设计划”，计划通过3到5年时间，集中力量建成1000所左右国家级优质中职学校，建设一批品牌专业，示范带动中职教育质量总体提升。

“职教高考”将成为高职招生主渠道

中职从单纯以就业为导向转变为就业与升学并重，相应地，高职招生也将发生重大变化。

“通过扩大职业本科、职业专科学校‘职教高考’招录学生比例，使‘职教高考’成为高等职业教育招生，特别是职业本科学校招生的主渠道。”陈子季说。此举是教育部2022年推进现代职业教育高质量发展的突破性举措之一。

自2013年教育部印发《关于积极推进高等职业教育考试招生制度改革的指导意见》以来，山东、江苏、江西、四川、重庆、福建、安徽等地已经对“职教高考”进行了试点，取得了良好的效果和经验。

“考试招生是牵动职业教育改革的牛鼻子。今年，我们将在总结地方实践经验基础上，完善‘职教高考’的顶层设计，更好地发挥其指挥棒的作用。”陈子季说。

此前，中职教育以就业为导向，和高职教育之间的升学通道并不“宽敞”，高职招生以普通高中毕业生为主，留给中职的招生名额（即“职教高考”）并不多，但是“职教高考”报考人数一直相对较多。以山东为例，山东省2012年在全国率先建立“文化素质+职业技能”的“职教高考”制度，当年安排本科招生计划2600个，报名人数3万多人。2020年，山东“职教高考”本科招生计划增加到1.5万个，报名人数达到15万人。

“目前全省中职学生升学深造比例超过70%，为山东新增劳动力普遍接受高等教育奠定了坚实基础。”山东省教育厅党组书记、厅长邓云锋说。

进一步扩大职业本科教育

“支持符合条件的国家‘双高计划’建设单位独立升格为职业本科学校，支持符合产教深度融合、办学特色鲜明、培养质量较高的专科层次高等职业学校，升级部分专科专业，试办职业本科教育。”陈子季说。

2021年，全国职业教育大会后，职业本科教育成为全社会关注的热点。大会配套文件《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确，到2025年，职业本科教育的规模将不低于10%。

我国职业本科教育现有32所高校，在校生12.9万人，2021年招生4.1万人。“为确保到2025年10%的发展目标，我们需要多措并举，加大本科层次职业教育人才培养力度。”陈子季说，“我们要支持一批国家优质高职专科院校，按照《本科层次职业学校设置标准》升格为职业本科学校，稳步扩大职业本科学校和职业本科教育专业的规模。”

2021年，有3所普通本科学校申请设置职业本科教育专业。“在此基础上，继续鼓励和支持高水平应用型普通本科高校按照《专业设置办法》申请设置职业本科教育专业，按照职业教育办学规律和育人模式开展人才培养。”陈子季说。

此外，教育部也将加快推动职业教育法修订，为优质高职专科学校开设职业本科教育专业提供法律依据，支持一批优质高职专科学校的骨干专业申请设置职业本科教育专业，培养本科层次技术技能人才。

既然中职转变为就业与升学并重、职教高考成为高职招生主渠道、本科职业教育也将进一步扩大规模，那么，社会关切度极高的初中毕业普职分流问题会不会有新的考虑？

陈子季说：“高中阶段教育多样化发展，应该说是世界各国的基本做法和共同趋势，也是我国‘十四五’时期高中阶段教育的发展目标。中等职业教育是高中阶段教育的重要组成部分，中等职业教育和普通高中教育协调发展，既可以满足不同潜能学生的学习需要，又能够提供多样化的成长成才空间和通道。同时，发展中等职业教育在扩大就业、推动区域经济发展、改善民生方面作出了积极贡献，所以坚持普职分流是非常必要的。”

“但是我们也看到，人民对高质量、普及化的高中阶段教育的需求也在不断提升。”陈子季说，“所以，我们将积极推动各地根据区域经济社会发展程度、本地产业发展需要、健全现代职教体系建设等因素，合理规划中职学校和普通高中的招生规模。当然，最根本的还是要把中职教育办好，提升自身质量，在普职融通上下功夫。下一步，我们要提升中职办学条件，加大经费投入力度，加快补齐办学条件短板，同时畅通升学渠道。中等职业教育要按照升学与就业并重的办学定位为学生提供多种发展路径。”

（本报北京2月23日电 本报记者 李玉兰）

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