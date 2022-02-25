邱 勇

“双一流”建设是党中央、国务院作出的重大战略决策，事关我国高等教育综合实力和国际竞争力的整体提升，事关高等教育强国目标的实现。在“十四五”时期深入推进“双一流”建设要准确把握新发展阶段战略定位，立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，更加突出“双一流”建设培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向，为全面建成社会主义现代化强国提供有力支撑。

一流大学作为培养基础研究人才主力军和重大科技突破的生力军，必须坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来，加快实现内涵式高质量发展，更好为改革开放和社会主义现代化建设服务。

一流大学要成为世界人才高地，必须努力提升高层次创新人才自主培养能力。培养人才是国家和民族长远发展的大计。迈入向第二个百年奋斗目标进军新征程，党和国家事业发展对高等教育的需要、对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切，满足这样庞大的人才需求必须主要依靠自己培养。这就要求高校必须全面提升高层次拔尖创新人才培养能力，坚持走好人才自主培养之路，大力培养具有创新潜质的高层次复合型人才。

一流大学要成为科技创新高地，以高水平创新成果为国家科技自立自强提供有力支撑。高水平研究型大学是国家战略科技力量的重要组成部分，必须自觉履行高水平科技自立自强的使命担当。一流大学要把服务国家作为最高追求，加强重大科学问题和关键核心技术攻关布局，推动重大科技创新基地建设，加强基础研究，强化关键核心技术攻关，推进有组织科研，加快提升原始创新能力，努力建设世界领先的大学创新体系。

一流大学要成为国际交流合作中心，在开放创新、交流合作中提升人才培养能力和科技创新能力。强调人才自主培养、科技自立自强，绝不意味着自我封闭、自我隔绝，而是要树立世界眼光、拓展全球视野。一流大学要坚持立足中国、面向世界、传承创新、卓越发展，培养具备全球胜任力的学生群体、建设全球卓越的教师队伍、提高学校国际化承载力，有效服务国家战略和人类命运共同体建设。

一流大学要当好教育改革的排头兵，把深化改革作为提升办学水平的强大动力。深化改革与推进“双一流”建设是一体两面的，改革是实现高等教育内涵式高质量发展的根本途径。要推进《深化新时代教育评价改革总体方案》落实落地，坚决克服“五唯”顽瘴痼疾，用好评价指挥棒。要坚持改革的问题导向和目标导向，进一步增强改革的系统性、整体性、协同性。要加强制度建设和文化建设，推进学校治理体系与治理能力现代化。

建设高质量高等教育体系需要一流大学群体的有力支撑，一流大学要充分发挥引领带动作用，加快建设世界人才高地和创新高地，不断深化改革、扩大对外开放，坚定不移地走内涵式高质量发展道路，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动人类文明进步作出新的更大的贡献！

（作者为清华大学校长，本报记者赵婀娜整理）

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 14 版）

(责编：温璐、郝孟佳)