原标题：职教“有学头、有盼头、有奔头” 能缓解家长焦虑吗

近期，在地方“两会”上，“普职分流”再次成为热议话题，“只有一半孩子能上普高”的说法，仍是家长心头的忧虑。2月23日，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在教育部新闻发布会上重申，义务教育后实行普职分流很有必要。下一步，将着力办好职业教育，通过多种手段，形成中等职业教育和普通高中协调发展的良好局面。

陈子季介绍，高中阶段教育多样化发展，是世界各国的基本做法和共同趋势，也是我国“十四五”时期高中阶段教育的发展目标。中等职业教育是高中阶段教育的重要组成部分，肩负着推动高中阶段教育多样化发展的重任。

中等职业教育和普通高中教育协调发展，既可以满足不同禀赋和潜能学生的学习需要，又能够提供多样化的成长成才空间和通道。同时，发展中等职业教育在扩大就业、推动区域经济发展、改善民生方面作出了积极贡献，所以，坚持普职分流非常必要。

山东省教育厅党组书记、厅长邓云锋表示，中等职业教育同时也是职业教育的“基础教育”。它和普通高中教育相互补充、相辅相成、相得益彰。

从社会需求来看，要实现高质量发展，需要一大批高素质的技术技能人才做支撑。实践证明，职业教育是推动产业升级、区域发展的重要力量。这需要我国大力发展职业教育，主动适应科技发展和产业变革，大规模培养技术技能人才。从人才成长规律来看，适合的教育才是最好的教育。现在也有越来越多的孩子开始按照自己的兴趣和爱好选择自己成长的路径。

邓云锋指出，2021年，山东省全省中考有2.95万名超过当地普高线的学生主动选择中职教育，1.7万名普高在校生转入中职学校，用工企业对中职毕业生满意度达到96.07%，中等职业教育初步实现从“无门槛追求数量”到“有选择以质定量”。

至于招生规模，陈子季表示，随着经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，人民对高质量、普及化的高中阶段教育的需求也在不断提升，所以要积极推动各地根据实际情况，合理规划中职学校和普通高中的招生规模。

最根本的，还是得把职业教育办好。2022年，是职业教育提质培优、改革攻坚的关键年。陈子季说，要抓实抓好现代职业教育高质量发展的具体举措，切实提高职业教育的质量。在提高质量的基础上，还要改变社会对职业教育的刻板印象，增强职业教育的吸引力，让学生家长选择职业教育，让用人单位依靠职业教育，逐步形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围，树立职业教育的好口碑。“就是一句话，要让职业教育‘有学头、有盼头、有奔头’。”陈子季强调。

具体到中职教育来说，首先要提升中职办学条件，加大经费投入力度，加快补齐办学条件短板，启动实施中等职业教育“双优计划”，集中力量建设一批具有示范引领作用的优质中等职业学校和优质专业。

陈子季说，还要畅通升学渠道，高质量发展本科层次职业教育，完善“职教高考”制度，扩大职业本科、应用型本科在“职教高考”中的招生计划，使“职教高考”成为高等职业教育招生，特别是职业本科学校招生的主渠道。推动建立省级统筹、综合评价、多元录取的“职教高考”制度，改善学生通过普通高考“千军万马过独木桥”的问题，中考分流压力和“教育焦虑”得到有效缓解，职业教育中高本一体化培养模式基本形成。最后，要优化办学定位，中等职业教育要按照升学与就业并重的办学定位为学生提供升学、就业、职普、融通等多种发展路径。(张盖伦)

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