原标题：全国人大北京团代表已报到

戴天方：正确引导青少年兴趣、爱好

全国人大代表戴天方是中国航天科工集团第三研究院二三九厂机械加工部数控组组长，作为航天企业一线员工，他的履职建议一直和一线产业工人及人才培养相关。

昨天，在视频采访室，戴天方向媒体记者介绍了本届以来的履职情况和今年的建议。2019年，他呼吁社会给予劳务派遣工更多关注，完善他们的薪酬待遇，增强他们对企业的归属感，充实技能人才队伍；2020年，他建议出台政策留住中小微企业中的领军人才；2021年，他的建议则关注职业院校和企业用工之间的矛盾，他认为职业院校学生进入企业后，不能完全适应企业生产和融入企业文化，提出职业院校应与企业进行深度融合，实现双赢。

今年，戴天方的建议仍然聚焦人才培养。不过他关注的人群有所“前移”，他认为光从职业院校方面进行深入完善还不够，还应该深入到义务教育阶段，正确引导青少年的兴趣与爱好，为多元化就业和制造强国建设提供人才支持。

“中国正处于制造大国向制造强国迈进阶段，人才是最关键的。以航天企业为例，尤其需要年轻的、高技能人才的加入。那么，对于后备人才的储备和输送，眼光要放得更加长远。”戴天方说。

戴天方认为，目前社会上存在误区，认为孩子们一定还要走高考的独木桥，而实际上，制造业也需要更加高端和受到良好教育的年轻人。他说：“我们可否重审家庭教育，现在家庭教育更多的是约束和管束，将孩子们的兴趣和爱好都禁锢了，应该更加灵活地选择适合每个孩子的成长道路，对孩子的职业生涯进行考虑，尝试更多选择。”(记者 刘洋)

(责编：温璐、吴楠)