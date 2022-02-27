不久前，一篇题为《毕业致谢：我从来不曾优秀过》的文章在网络走红，文章的作者是兰州大学生态学院青年研究员赵序茅。

“我从来不曾优秀过，也从来不曾放弃过！”赵序茅在这篇文章中的一句话打动了众多网友。出身寒门、从小到大升学考试屡屡失利、蜗居在4平方米的小屋边打工边备考……文章中，他坦然分享了自己坎坷的成长经历。

如今，赵序茅走上科研道路，同时还凭借努力成为一名科普作家。他拿到的“人生剧本”绝非顺风顺水，而是一个农村孩子在求学路上屡败屡战、永不言弃的成才故事。

“打小就有股不服输的狠劲儿”

赵序茅出生在山东滕州，父母都是面朝黄土背朝天的农民，但却很重视孩子的教育。为此，他学习格外用功。

“回想自己的求学经历，似乎每一关都不顺利。”赵序茅说，小学升初中的时候，没考上县城的中学；到了中考，发挥失常；等到最关键的高考，因为过于紧张，再次失利，只好复读；好不容易考上本科，考研又被调剂，硕士考博士再次调剂；读了博士，因为和导师观念不和，甚至直接退学了。

但赵序茅始终没有放弃，因为他清楚，只有知识才能改变命运。“打小我骨子里就有股不服输、不放弃的狠劲儿。”他说，“这么多年，每过一‘关’我都提着这股劲儿。”

为筹集大学学费，赵序茅在餐厅做服务生、送桶装水、去外地村落做市场调研……大学四年，他什么苦活累活都干过。博士退学后，他来到北京，蜗居在4平方米的房间里，一边打工一边再次考博。赵序茅一步一个脚印地向前走，在中科院新疆生态与地理研究所读完了硕士，在中科院动物研究所拿到了博士学位，直至2019年博士毕业，进入兰州大学成为一名青年研究员，他终于实现了做科研的梦想。

“躺平？我们没有资格”

科研的道路岂能一帆风顺。在中科院动物研究所读到博士三年级时，赵序茅本可选择直接毕业，但却打定主意延毕一年。原来，他在博士期间的研究方向是一个全新的方向，博三时手头还有工作没收尾，若直接毕业离开，研究组里没有人接手。所以，怀着一股对学术研究的韧劲儿，他决定延毕。

延毕不是件小事，周围人纷纷表示不解。但赵序茅始终觉得：“我读个博士不容易，做事情要善始善终，这样才对得起自己多年的努力，也不辜负导师的栽培。”

“我始终对自己怀有更高的期待，想让自己变得更好。”为此赵序茅从来没有停止奋斗，更是直呼“拒绝躺平”。写论文、写科普文章、写博客……他“很能写”，仿佛没有停歇的时候，他说：“别人逛街我在写，别人喝咖啡我在写，别人风花雪月我也在写。”

赵序茅常常用生态学领域的“红皇后效应”来自醒，它是指物种若想保持生存竞争力，必须要不断地进化。“这就类似于那句古语：逆水行舟，不进则退。即便是你想停留在原地，也需要用力奔跑，更何况是进步。”

“现在很多年轻人都常把‘躺平’放在嘴边，但仔细想想，我们有什么资格‘躺平’呢？”赵序茅说，对我们每个个体而言，只有不断奋斗才能在激烈竞争中脱颖而出，让自己的人生更出彩。

“科研工作者要有社会责任与担当”

在兰州大学，赵序茅主攻的研究方向是保护生物学和动物地理学，选择这个方向是出于他对动物研究的热爱，他打趣说：“像我，硕士期间研究禽类，博士期间研究兽类，最美好的青春都献给了‘禽兽’。不过，我觉得值得！”

在科研道路上，赵序茅走得坚定，但这并不妨碍他在科普领域浇灌热情。至今，他已出版科普著作24本，在各地开展科普讲座200多场。2020年12月，他获得了科技部、中宣部、中国科协授予的“全国科普工作先进工作者”称号。

赵序茅认为，科研工作者要有社会责任与担当。“从长远来看，科普和科研应该相互促进。”他说，“我的专业方向是保护生物学，但保护濒危物种最终要靠全社会，如果不向大众普及，我的工作是不完整的。”

写作科普读物、线上线下进行公益科普讲座、在校内担任科学技术协会科普部部长……赵序茅的生活充实而精彩。他仍记得一个重庆小朋友给他的来信：“赵老师，我以前都不知道自己的兴趣在哪儿，但听完您的讲座后，我找到了兴趣点，我也要成为一名科学家。”这样的信件还有很多，每每读到这些稚嫩的文字，他都会为自己在孩子们心中播下了一粒“科学的种子”而感到欣慰。

赵序茅的故事在网络走红后，很多网友通过邮件、电话等方式和他取得联系。“我从来没想到我这样一个平凡的人，能给别人带来这么多感动和能量。”看到很多人受到鼓舞，他十分惊喜。

“心中无敌，方能无敌于天下。”赵序茅说，“希望这句话也能给处在迷茫中的人带来一些慰藉，我就觉得值了。”（本报记者 李睿宸）

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