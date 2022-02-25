人民网北京2月25日电 （记者李依环、郝孟佳）据教育部网站消息，针对寒假前社会反映强烈的非学科类校外培训机构恶意涨价、超时段收费等突出问题，全国各地按照教育部、发展改革委、市场监管总局等三部门统一部署，迅速行动、集中整治、立行立改，利用寒假前后一段时间基本完成了非学科类培训收费专项排查整治工作。

教育部有关负责人介绍，各地认真落实工作要求，结合实际明确目标任务和具体措施，强化部门协同，充分发挥“双减”工作专门协调机制作用，通过明察暗访、问询核查等方式全面排查问题。细化价格标准，依法依规对恶意涨价行为进行界定。畅通监督渠道，拓展问题线索来源，迅速核查处置，确保把问题解决在苗头阶段。截至2月15日，各地共排查非学科类培训机构18.48万个次，发现恶意涨价机构52个，相关违规问题已经整改，对相关机构进行了严肃处理，培训费恶意涨价部分已全部退还家长。

记者了解到，教育部、国家发改委、市场监管总局此前联合印发通知，部署开展非学科类校外培训收费专项整治工作，要求各地立即行动、不留死角、严查重处，坚决整治花样翻新、形式多样侵害人民群众利益的培训收费行为。

据介绍，下一步，教育部将把非学科类培训监管作为新的工作重点，进一步完善监管体制，明确标准要求，加强事前事中事后全链条监管，加大执法检查力度，坚决遏制非学科类培训恶意涨价、超时收费等违背公益属性的行为，确保校外培训治理成效不打折扣。

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