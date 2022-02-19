潘旭 周蕊 黄馨怡

原标题：“教你换个身份通过审批”——“校园贷”混入在线职业培训机构调查

学生因无收入来源无法贷款，培训机构工作人员帮忙“换个身份”通过审批。记者调查发现，三令五申遭禁止的“校园贷”在个别在线职业培训机构依旧活跃，机构“老师”除了推销课程外，还担任“贷款专员”，教授各种技巧规避贷款平台身份审查。报名开课后，不少学生发现课程“缩水”，宣称的“包就业”“包兼职”更是天方夜谭，申请退款不成后，只能背负着债务讨要说法。

是“老师”还是“贷款专员”？培训机构诱导学生谎报年龄

“00后”大学生小崔在2021年12月购买了“大鹏教育”的图片编辑在线课程，因无法一次性负担3700元的学费，于是在机构工作人员的引导下，向某网贷平台借款2960元，分6期还款，每月还款额493.33元。

“根据政策，学生的贷款额度是有限的，但机构还是帮我借到了钱。”小崔说。

小崔说，机构工作人员先是让其通过正常的网贷平台借款筹集首付款640元，无奈因为小崔的学生身份，某平台的正常贷款额度只有200元。小崔只好通过银行卡和支付宝余额凑齐了首付，机构就开始帮忙走所谓的“内部分期贷款流程”，工作人员除了拿出培训合同外，还有一份和某平台间的贷款合同。

“事后想想，这个工作人员既像课程销售员，又像贷款中介。”小崔说。

根据银保监会等五部门去年联合印发的《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，小额贷款公司不得向大学生发放互联网消费贷款，明确未经监管部门批准设立的机构一律不得为大学生提供信贷服务。

于是，培训机构的工作人员就指导学生谎报职业。

“让我在职业一栏填‘自由职业’，还叮嘱说如果贷款平台打电话来审核，一定要回答对方自己在工作，能用工资还款。”小崔说。

在工作人员的催促下，小崔签订了贷款合同，并顺利通过了贷款审核。

“我感觉对方更像是个步步紧逼、套路满满的销售，而不是培训班老师。”小崔对记者说。

在某互联网投诉平台上，包含“培训贷”关键词的投诉量超8700条，涉及数家在线职业培训机构，每条投诉涉及的金额在数千元至上万元不等。

体验课上“画大饼” 正式开课“露原形”

记者调查发现，这些职业培训机构的套路满满：先是体验课“画大饼”，然后工作人员游说推销，最后签约上课，网贷是链条中的一个环节。

不少学员反映，体验课上说得“花好稻好”，但报名后便觉得货不对板，承诺的课程“缩了水”，承诺的就业机会实则是打零工，感觉被“坑”了。

记者以学生身份旁听了一家名叫“谭州教育”的一节原画插画类体验课，授课老师除了教授电脑作画技术还分析起了行业现状，称“我们公司打通了全国渠道，和300多个城市的900家企业签订人才协议”“上个月我们20多个人进了腾讯，税后最低能拿9000元，最高能拿1.4万元”。

另一家职业培训机构的工作人员软硬兼施地游说记者，表示只要满21岁就可以贷款，因为这个年龄可以包装成刚工作的毕业生。当记者表示自己不满21岁时，对方表示，可以利用身边同学的身份在贷款平台上申请，实在不行回家“跟妈妈哭（着要钱）”。

曾在某职业培训机构报名图片编辑课程的大学生小周说，开班后，老师换了，上了几次就感觉学不到东西，而此前声称的就业机会仅仅是打零工，以30元一单的价格在网上编辑图片，而且还要在群里“抢单”。

一位大学生告诉记者，自己在一家名叫“中职通”的在线职业培训机构上了一节课就感觉被“坑”了，退费无门，贷款又无法终止。培训合同上赫然写道：“在线课程不适用七日无理由退款规定。”

“花钱的时候，机构盯着你，交了钱后，对你置之不理。”这位大学生说。

警惕“培训贷”陷阱 强化培训机构办学质量督导

上海段和段律师事务所律师刘春泉说，在国家相关部门规范贷款平台向大学生发放贷款的情况下，如果在线职业培训机构诱导、帮助甚至作为中介方从事贷款业务，则违反相关规定，而贷款平台审核不严，同样难辞其咎。

记者调查发现，有的贷款平台的审核形同虚设，电话回访后就不再核实信息真假；有的平台甚至不审核，全盘接纳学生提交的虚假信息，并发放贷款。

银保监会等五部门有关负责人此前表示，针对当前大学生互联网消费贷款中存在的主要问题，要规范放贷机构及其外包合作机构营销行为，要求放贷机构实质性审核识别大学生身份和真实贷款用途，不得以大学生为潜在客户定向营销。

人力资源和社会保障部等四部门印发的《“十四五”职业技能培训规划》提出，依法鼓励支持民办职业培训机构规范发展。强化对民办培训机构办学质量的督导，建立行业自律机制。

“投诉多、纠纷多的一大原因在于难以界定培训质量好还是不好，因此还要形成行业规范，建立行业标准。”上海政法学院教授汤啸天说。

上海市消保委副秘书长唐健盛说，职业培训的底层逻辑是以找工作、兼职、提升收入为营销方向，但在这个过程中所画的“大饼”往往都很难实现，这就带来预期与实际的不匹配。

“在线职业培训机构的纠纷往往有着跨地域、跨部门的特点，更使得部分不合理的‘培训贷’等监管难度提升。”唐健盛说，想要提升职场竞争力的大学生和职场人都需要留心，尤其对贷款要慎之又慎。

(责编：吴楠、万鹏)