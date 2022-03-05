原标题：乡村振兴，昂首阔步在路上

【知识界代表委员之声】

民族要复兴，乡村必振兴。习近平总书记指出，乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。要围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局带来的新形势、提出的新要求，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，走中国特色社会主义乡村振兴道路，持续缩小城乡区域发展差距，让低收入人口和欠发达地区共享发展成果，在现代化进程中不掉队、赶上来。

河南大学党委书记卢克平代表：

发挥高校在乡村振兴中的重要作用

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年，既要保证国家粮食安全，又要推动乡村发展、乡村建设、乡村治理。新时代下，乡村振兴需要充分发挥高等院校、科研院所等智库的作用，借高校科技、文化、人才之东风，坚持扶志扶智双管齐下、多种助力方式并举的思路，将高校知识、技术、经验优势同乡村振兴的生动实践相结合，为乡村振兴注入新动力，彰显新时代高校使命担当。

近年来，河南大学聚焦乡村振兴战略，一方面，依托生物学一流学科和两个国家重点实验室恢复重建农学院，积极实施涉农重大科技项目，培养农业方向专业人才，探索农学学科服务农业发展新路径；另一方面，成立乡村振兴研究院，着力打造高水平的理论智库平台、科研创新平台和治理实践平台，让学术扎根乡村，为新时代“三农”发展提供来自河南的智慧。

南方科技大学代理副校长金李委员：

发挥金融效能 支持乡村振兴

长久以来，农村金融基础的薄弱使其自身发展受到严重制约，实现乡村振兴，金融不应在其中缺位，矫正农村金融的发展模式，为其提供合规途径势在必行。农村的发展，长远看还要把根留在农村，但是这绝不意味着只让农民自己去发展，更不意味着限制农村资本流向城市，而是要通过经济发展带动产业发展，再通过产业发展振兴乡村。

农村未来有着发展市场化的广阔空间，下沉市场有着巨大的开发价值。金融激活农村产业发展、助力乡村振兴的方式主要有两点：首先要完善农村金融基础设施系统，先进的农村金融基础设施系统可以使农村金融提升到较高水平，能够更加有效地支持农村的发展；其次要培养农民的金融意识，通过教育培养农民特别是下一代的金融意识。诚然，金融在当下的乡村振兴工作中只起辅助作用，但若充分发挥这一辅助作用，同样可以为乡村振兴赋能。

湖南省湘西土家族苗族自治州柑橘科学研究所所长彭际淼代表：

走内涵式发展道路 促进乡村振兴

乡村振兴是实现共同富裕的重要抓手，对于提高农村地区、脱贫区域居民的获得感有着不可替代的作用。如今，许多地区在重视发展农业产业面积的同时，忽略了效益，造成农产品低价滞销，还造成了土地资源和生产资料的浪费。此外，农业科技专业人员总量不足、科技对农业增长的贡献率较低，也日益成为制约我国农业产业高质量发展的瓶颈。

产业兴旺是乡村振兴的首要任务，坚持以科技为支撑，走内涵式现代农业发展道路，对于促进乡村振兴具有重大意义。接下来，在确保粮食安全的前提下，要以提高农业供给质量为主攻方向，紧紧围绕需求和市场导向进行生产，实现农产品由低水平供需平衡向高水平供需平衡的提升。结合实际，因地制宜，找准产业发展方向，推动农业发展质量变革、效率变革、动力变革，提高农业全要素生产率、农业综合效益和产业竞争力，不断提升我国农业产业高质量发展水平。

甘肃省林业科学研究院油橄榄工程技术研究中心主任姜成英代表：

加强农业标准化建设 助力乡村振兴

乡村振兴离不开农业产业的振兴，而农业产业振兴中关键的问题就是标准化问题。农业标准化既是发展农业产业化的需要，也是农业现代化的一个重要内容。在质量安全方面，农业标准化是保障农产品和食品安全的重要举措；在产业发展方面，农业标准化又是推进农业高质量、可持续发展的有效途径。

如今，农业标准化已成为世界农业发展的趋势，我国也已建立起了一套相对较为完整的农业标准体系，但也应该看到，我国的农业标准化还处于较低的发展阶段，标准体系的结构仍需进一步完善。接下来，要在加大对农业标准化经费投入的基础上，加快构建农业高质量发展标准体系，发挥标准对农业科技创新的引领和带动作用，同时加强农产品质量安全检验检测体系建设，构建具有安全监测、预报、预警功能的完整系统，确保“舌尖上的安全”。另外，在国家层面还要对西部经济欠发达省份的标准化建设予以倾斜支持，带动地方经济发展和农民增收。

南开大学经济研究所教授钟茂初委员：

乡村振兴要与乡村人才培育紧密结合

乡村振兴是我国历史性解决绝对贫困问题之后的又一重大举措，最主要的作用体现在三个方面：一是通过乡村产业发展促进农村经济社会发展，促进农村居民生活水平的可持续提升；二是通过对乡村传统历史文化的继承和发展，促进中国优秀传统文化的传承；三是通过乡村生态维护、生态环境治理、生态文明建设，保障城乡宜居环境质量。

与此同时，乡村振兴还要着重抓好两方面的工作：一是要与脱贫攻坚有效衔接，将脱贫攻坚战路径有效转化为乡村产业发展路径，令制约农村居民获取稳定收入的短板因素得到制度性的“补强”，使农村集体经济财力、农村组织的治理能力得到稳固，使大多数村民积极支持并长期受益；二是要与乡村人才培育、乡村文化发展紧密结合，而高质量乡村学校的建设，是凝聚乡村人气、提高乡村劳动力素质、留住乡村历史文化根脉的重要载体。这些工作需要持之以恒的努力，才能够稳步达成目标。

民建中央常委、中华职业教育社副理事长苏华委员：

职业教育为乡村振兴赋能

乡村要振兴，人才是关键。职业院校要强化服务“三农”的意识，增强人才培养的适应性；要扩大面向农村招生的规模，通过订单培养、定向培养、委托培养等方式为农村培养带头人和各类技能人才；创新岗课赛证综合育人模式，健全德技并修育人机制，为乡村振兴注满人才供给“蓄水池”；发挥专业群的集聚效应，为新型职业农民、种养能手、返乡农民工等提供技能培训，增强他们的就业创业能力。要打破围墙式的传统教育模式，使农民不离乡、不离土就能就近接受系统的职业教育，实现在产业链上培养人才。

职业院校要主动对接乡村产业发展需求，根据乡村产业规划设置专业，围绕乡村产业需求开发课程；要发挥技术创新优势，以深化农业供给侧结构性改革、提升农业发展质量为主线，在藏粮于地、藏粮于技、减灾防灾、生态农业、智慧农业、新兴产业培育等方面下功夫，为推动农村产业发展提供有价值、能落地的科技成果。（记者訾谦、李慧采访整理）

(责编：温璐、吴楠)