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浙江大学生在三领域创业 可获10万元补贴

2022年02月28日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：浙江大学生在三领域创业 可获10万元补贴

2月17日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况。

浙江省人力资源和社会保障厅副厅长陈中在发布会上表示，大学生从事家政、养老和现代农业创业，政府给予10万元的创业补贴；大学生到这些领域工作，政府给予每人每年1万元的就业补贴，连续补贴3年。

“浙江的高校毕业生就业政策比较丰富。” 陈中介绍，除了杭州市区，浙江省全面放开专科以上学历毕业生的落户限制，杭州的落户条件为本科以上学历。高校毕业生到浙江工作，可以享受2万元—40万元不等的生活补贴或购房租房补贴。大学生想创业，可贷款10万元—50万元，如果创业失败，贷款10万以下的由政府代偿，贷款10万元以上的部分，由政府代偿80%。

此外，他还表示，大学生到浙江实习的，各地提供生活补贴。对家庭困难的毕业生，政府发放每人3000元的求职创业补贴。

“今年，全国高校毕业生超过1000万人，对我们来说是一个很好的机遇，我们要抓住这个机遇，大力引进高校毕业生。”陈中说。（记者刘园园）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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