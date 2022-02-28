原标题：中国高校首设“智慧海洋技术”本科专业

哈尔滨工程大学。 哈工程提供

哈尔滨工程大学27日发布消息，在教育部下发《关于公布2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》中，该校智慧海洋技术和智能制造工程2个本科专业获批，其中“智慧海洋技术”为中国高校首次设立。

哈尔滨工程大学在船、海、核领域具有鲜明的办学特色和学科优势，是中国船舶与海洋工程领域重要的人才培养和科研基地。

伴随新一轮科技革命与产业变革持续深入，为满足宽基础、重交叉、智能特色突出的未来船海领域科技领军人才培养的需求，结合未来船海领域发展趋势，哈尔滨工程大学在未来技术学院设置智慧海洋技术新工科专业，计划2022年开始招生。

该专业面向海洋强国战略，针对中国海洋工程领域对信息化、智能化技术的迫切需求，围绕海洋智能感知、海洋大数据和海洋智能系统等，在海洋科学、人工智能、海洋工程等方向深度交叉融合，培养引领智慧海洋科技发展的领军人才。(井维亮 黄玉瑄 穆琳琳)

(责编：郝孟佳、温璐)