人民网北京3月1日电 （记者孙竞、郝孟佳）记者从今天上午召开的教育部新闻发布会上获悉，为了适应新的形势，促进基础教育高质量发展，“国家中小学网络云平台”日前升级为“国家中小学智慧教育平台”，并将于3月底正式上线运行。

在谈到平台将如何有效服务学校落实“双减”工作时， 教育部基础教育司司长吕玉刚表示，“双减”政策发布以后，平台的日均浏览次数、访问人次和内容流量均呈现高位激增的态势，为服务“双减”发挥了重要的作用。

吕玉刚介绍，此次升级建设“国家中小学智慧教育平台”，重点聚焦提高作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平。在“教师研修”板块，专门开设作业设计专栏，提供分学科的作业设计指南，以及国家基础教育教学成果一等奖获得者关于作业设计的专题辅导报告。下一步，平台还将进一步汇总各地的优质作业，供大家学习借鉴使用。

为提高课后服务水平，平台专门把课后服务作为6个板块之一，独立设置，充分体现了对课后服务工作的高度重视。平台上广泛遴选了各方面优质课后服务资源，目前已经上线1166条。同时，还链接了国家博物馆、数字科技馆、“数字敦煌”和北京大学、清华大学等部分高校的线上博物馆，进一步丰富学校的课后服务资源。

为提高课堂教学水平，平台提供了丰富的课程教学资源，原来只有国家统编教材和人教版的教材，此次新增加了7个出版社的116册教材的课程教学资源，将全面覆盖目前使用这些教材版本的地方和学校。

吕玉刚透露，下一步，平台还将上线其余教材版本的课程教学资源，把所有的国家审定教材的课程教育资源全部上线，促进广大教师学习借鉴优质教学案例、优化教学设计、丰富教学内容、不断提高课堂教学质量，也促进农村地区共享优质教学资源，支撑开齐开足开好国家规定课程。

此外，平台还在教改实验经验的板块专门设立了“双减”工作栏目，推荐了一批地方和学校落实“双减”工作的典型经验，这些优秀案例有助于促进各地各校相互学习借鉴，进一步提高学校落实“双减”工作的水平。

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