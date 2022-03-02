原标题：西南大学美术学院教师被指猥亵人体模特 校方：解聘

近日，一人体模特在微博实名举报西南大学美术学院雕塑系教授何某对其猥亵一事在网络上引发关注。西南大学1日就此事作出回应：经研究决定，对何某做出解聘处理，并报请有关部门撤销其教师资格。

2月26日凌晨，一网友发布博文称，自己在给何某当人体模特过程中遭到猥亵。事后，她在固定相关证据后报警求助。据西南大学美术学院雕塑系“师资队伍”资料显示，何某1978年出生于山东青岛。

西南大学发布的“对反映美术学院教师何某涉嫌猥亵博文的回应”指出，2月26日，学校关注到网上有反映美术学院教师何某涉嫌猥亵的相关博文。学校对此高度重视，第一时间成立工作组，启动调查核实和处置程序，同时停止何某的教学科研等工作。

西南大学表示，通过认真调查核实，根据有关规定，经研究决定，对何某做出解聘处理，并报请有关部门撤销其教师资格。学校历来高度重视师德师风建设，对师德师风失范问题坚持“零容忍”态度，对于师德违规问题坚决严格依法依规处理。学校将进一步严格制度规定，强化日常教育督导，持续加强师德师风建设。(记者钟旖)

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