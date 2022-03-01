人民网北京3月1日电 （记者孙竞、李依环）教育部今天举行的新闻发布会上，教育部新闻办主任、新闻发言人续梅介绍，根据2021年教育事业统计数据结果显示，全国共有各级各类学校52.93万所，在校生2.91亿人，专任教师1844.37万人，劳动年龄人口平均受教育年限10.9年。

续梅指出，学前教育普及普惠水平进一步提高，毛入学率达到88.1%，普惠性幼儿园覆盖率87.78%；义务教育阶段控辍保学成果显著，巩固率达到95.4%；高中阶段教育毛入学率提高到91.4%；高等教育稳步发展，在学总规模达到4430万人，毛入学率57.8%；高职扩招任务圆满完成，三年共完成高职扩招413.31万人；职业本科教育开局良好，本科层次职业学校32所，职业本科招生4.14万人，在校生12.93万人。

高等教育方面，2021年，全国共有高等学校3012所，其中，普通本科学校1238所；本科层次职业学校32所；高职（专科）学校1486所；成人高等学校256所。各种形式的高等教育在学总规模4430万人，高等教育毛入学率57.8%。高等教育在学总规模包括研究生、普通本专科、成人本专科、网络本专科、高等教育自学考试本专科等各种形式的高等教育在学人数。全国共有高等教育专任教师 188.52万人。

高中阶段教育方面，2021年，高中阶段毛入学率91.4%。全国共有普通高中1.46万所。招生904.95万人，在校生2605.03万人。共有普通高中专任教师202.83万人。全国共有中等职业学校7294所。招生488.99万人，在校生1311.81万人。共有中等职业教育专任教师69.54万人。

义务教育阶段，2021年，全国共有义务教育阶段学校20.72万所。在校生1.58亿人。专任教师1057.19万人。九年义务教育巩固率95.4%。全国共有小学15.43万所。小学招生1782.58万人，在校生1.08亿人。共有小学专任教师660.08万人。全国共有初中5.29万所。初中招生1705.44万人，在校生5018.44万人。共有初中专任教师397.11万人。

学前教育阶段，2021年，全国共有幼儿园29.48万所。在园幼儿4805.21万人，其中，普惠性幼儿园在园幼儿4218.20万人，普惠性幼儿园覆盖率达到87.78%。共有学前教育专任教师319.10万人。学前教育毛入学率88.1%。

特殊教育方面，2021年，全国共有特殊教育学校2288所。招收各种形式的特殊教育学生14.91万人，在校生91.98万人。共有特殊教育专任教师6.94万人。

对于相关数据统计的说明，教育部发展规划司负责人表示，各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。部分数据因四舍五入的原因，存在着与分项合计不等的情况。各级各类学校是指经县级以上人民政府及其教育行政部门按照国家规定批准设立，以及县级以上人民政府其他有关行政部门审批设立并报教育行政部门备案的各级各类学校。所有数据均不包括军事院校和人社部门管理的技工学校。

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