原标题：市场监管总局去年处罚15家培训机构

北京青年报记者2月28日获悉，2021年国家市场监管总局对新东方、学而思、作业帮等15家校外培训机构进行重点检查，并对上述企业的虚假宣传行为和价格欺诈行为予以顶格处罚，罚款共计3650万元。

市场监管总局发布校外培训治理相关情况，市场监管总局依法严厉查处学科类校外培训超过政府指导价收费，采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围、虚增培训时长等方式变相提高收费标准，虚假宣传，价格欺诈以及不按规定明码标价等行为。

市场监管总局价监竞争局负责人介绍，积极配合教育行政部门，加大执法力度，对新东方、学而思、作业帮等15家校外培训机构进行重点检查，并对上述企业的虚假宣传行为和价格欺诈行为予以顶格处罚，罚款共计3650万元。在监管方式中突出“综合”。专项整治工作，首次依据《价格法》《反不正当竞争法》两部大法打出“组合拳”，开展综合执法检查，发挥了市场监管的综合效益。

在工作部署中突出“重点”。北上广深等一线城市是人才、资本和技术的高地，也是校外培训机构“大牌云集”的区域，这些地区的家长和学生也最为焦虑。因此，这次专项整治工作在上述地区重拳出击，开展重点检查。从执法检查结果来看，成效也比较显著。

负责人表示，从严从快查处社会反映强烈问题，是市场监管部门工作的重要特点。市场监管总局精心挑选执法骨干，组建三个专案组赴重点城市开展执法检查。在执法检查过程中，检查组克服困难，通过国务院“互联网+督查”、12345、12315等平台积极收集投诉举报线索，在一个月之内查处15家校外培训机构违法行为等一批典型案例，形成有效震慑。

此外，市场监管总局积极参与“双减”配套政策制定，紧紧围绕价监与反不正当竞争职能，积极提出监管措施建议。

文/本报记者 蔺丽爽

(责编：郝孟佳、薄晨棣)