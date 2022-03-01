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改版升级！“国家中小学智慧教育平台”试运行

2022年03月01日11:06 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月1日电 （记者郝孟佳、孙竞）今天，教育部举办新闻发布会，介绍“国家中小学智慧教育平台”建设与应用有关工作进展情况。

教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，教育部在2020年疫情突发的情况下，紧急开发建设了“国家中小学网络云平台”，主要提供专题教育和课程教学两大类优质资源。为支撑疫情期间“停课不停学”和学生平时的自主学习、教师改进课堂教学等方面发挥了重要作用，特别是在疫情期间，服务了1.8亿学生居家学习。云平台至今累计浏览次数达到了64亿。

为了适应新的形势，尤其是适应实施“双减”的新要求，促进基础教育高质量发展，“国家中小学网络云平台”改为“国家中小学智慧教育平台”，改名意味着升级，意味着从功能到资源都要得到进一步的拓展和丰富。

“升级后的平台进一步丰富了原有的专题教育和课后教育资源，并且新增加了课后服务、教师研修、家庭教育、教改实践经验等4类资源，共有6个板块，进一步凸显了服务‘双减’工作的需要。”吕玉刚说，平台现有资源达到21334条，其中新上线10335条，比原来增加接近一倍，另外还外部链接了60个专业网站共享有关资源，资源总量得到了大幅增长。

吕玉刚表示，下一步，“国家中小学智慧教育平台”建设与应用将按照整体规划、分步实施、边建边用的思路，持续加强建设，不断增强功能、扩充资源、提高服务水平。3月1日，“国家中小学智慧教育平台”已经上线试运行，并于3月底正式上线运行。在试运行期间，原有的国家中小学网络云平台继续运行。

(责编：郝孟佳、秦华)

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