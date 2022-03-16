原标题：北京三个区出现学生病例 涉疫学校停课不停学

3月14日16时至15日16时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者8例，其中确诊病例7例、无症状感染者1例。东城区、朝阳区、海淀区均出现学生病例。

和平里四小三个校区全部停课不停学

北京市东城区副区长刘俊彩介绍，3月14日16时至15日16时，东城区新增3例本土确诊病例，均为和平里四小(东校区)学生，目前均已转入定点医疗机构隔离治疗。目前，和平里四小三个校区全部停课，但停课不停学。

刘俊彩表示，东城区严格落实分级精准管控。将东城区和平里四小(东校区)等划为封控区。和平里四小三个校区全面停课，同时做好停课不停学工作，停课班级即刻启动线上教学。

她称，东城区做好学校常态防控工作。坚持非必要不聚集，倡导教职员工、师生、家长简单生活，两点一线。坚持以年级为单位闭环管理，减少人员交叉聚集。加强中小学师生健康监测，严格落实晨午检制度，将同住人员纳入健康监测范围，及时报告14日内涉疫地区旅居史。

重点关注中小学生师生身体和心理健康

北京市海淀区副区长程培衡表示，3月14日海淀区新增1例本土新冠肺炎确诊病例，为海淀区定慧里小学东校区学生，居住在海淀区八里庄街道定慧西里14号楼，目前已转入定点医院治疗。其母亲于3月14日在京外核酸检测结果为阳性。

据介绍，该病例3月10日、11日，因其母亲出差，由大姨或姥姥每日接送上下学，放学后在定慧东里及定慧公园-怡乐园玩耍；3月10日，放学后在定慧公园-怡乐园与2名女孩一起玩耍；3月11日，20:30与大姨乘坐612路公交车回大姨位于其他区的家中；3月12日、13日，居家未外出；3月14日，因身体不适未上学，中午由120转运至北京大学人民医院发热门诊排查，核酸检测结果为阳性。

程培衡表示，海淀区迅速排查病例及相关人员风险点位。定慧里小学东校区全校停课，进行封控管理。

他指出，海淀区全面加强中小学校防疫，要求学校加强中小学生师生健康监测，做好晨午检、住宿师生晚检，科学佩戴口罩等常态化疫情防控工作，加大核酸检测筛查频次，加强同住人员健康监测，如有14日内京外旅居史要及时向学校报告。同时严格校外人员进校管理。在疾控部门的专业指导下，对定慧里小学东校区环境进行终末消毒，启动居家线上学习预案，自3月14日至3月28日全校进行线上教学2周。

他指出，海淀区用心用情做好服务保障。针对校园疫情，海淀区统筹街道、社区、学校、志愿者等各类力量全力做好服务保障工作，重点关注中小学生师生身体和心理健康，做好心理疏导。

北京市朝阳区副区长杨蓓蓓在发布会上表示，截至3月15日16时，北京市朝阳区新增2名确诊病例，其中1名病例居住在小红门乡肖村346号，为在校学生，3月14日出现发热等症状，3月15日确诊，临床分型为轻型。

她称，朝阳区围绕重点点位涉疫人员、环境采样，重点区域，学校防疫，冷链等重点行业等快速有序开展核酸检测，配齐配强核酸检测力量。同时，加强社会面防控，压紧压实“四方责任”，做好学校疫情防控工作，加密核酸检测频次，加强中小学师生健康监测，将同住人员纳入健康监测范围。全力推进新冠疫苗接种特别是“一老一小”的疫苗接种工作。

重点关注特殊人群需求 保障居民日常生活

北京市西城区副区长宋玫在发布会上表示，3月14日16时至3月15日16时，西城区新增1例新冠肺炎确诊病例，临床分型为轻型，目前已转运至定点医院进行治疗。

据介绍，该病例与海淀区确诊病例为亲属，现住西城区月坛北街25号院，为风险管控相关人员。3月14日因咽痛、发热等症状由120转运至发热门诊进行排查，核酸检测阳性。该病例3月10日住在其他区的妹妹家中，早晨到首体南路的工作单位上班，下午下班返回妹妹家，当天未再外出。3月11日晨送其外甥女上学后到单位工作，之后返回现住址休息，下午去小学接外甥女放学后一同返回现住址。3月11日晚通过社区排查，获悉目前在其他省出差的丈夫为高风险人员后未再外出。

宋玫表示，西城区第一时间启动应急响应机制，多部门联动，迅速组织开展流调溯源，判定风险点位，排查风险人员。同时，做好封控区、管控区生活必需品保障、居家医疗、就医闭环转运等服务工作，重点关注特殊人群需求，全力保障好居民生命健康和日常生活。

她指出，西城区将进一步坚持“快调、严管、速筛”的原则，全力做好各项疫情防控工作。提醒市民提高个人防护意识，落实个人防控责任，严格执行进(返)京相关要求，有涉疫地区旅居史的人员应第一时间向社区主动报告，科学佩戴口罩，注意个人卫生，保持一米社交距离。(记者 杜燕)

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