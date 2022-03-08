原标题：“双减”了，孩子们的课余时间怎么用

上海市徐汇区凌云街道凌云新村社区，孩子们在一起玩耍。新华社发

【问计民生】

春季开学，云南省昆明市五华区江岸小学的学生们课间玩起了好多“新”游戏：“城门城门几丈高”“编花篮”“翻花绳”……学校把这些70后、80后儿时的游戏变成墙绘、介绍给学生们，丰富他们的课余生活。

“双减”政策实施以来，学生负担轻了，课余时间多了。过去困于题海、在培训班“赶场”的中小学生重新拥有了玩乐时光。

不过，新的问题摆在家长面前：时间多了要怎么规划？放任孩子玩，学习成绩会下降吗？关于如何合理对待孩子们课余时间的问题，代表委员们有着自己的见解。

1.尊重学生主动性 培养成长内驱力

2021年金秋的学期与以往相比有点不同，小学六年级学生康可一的妈妈细心观察到：傍晚小区里奔跑的孩子明显增多，家长们不用耗很长时间看管“熊孩子”做作业，也不用给孩子报辅导班了。但她坦承，拍手叫好之余心中仍有一些担心：“没有辅导班，孩子成绩跟不上怎么办？”“回家不做作业，课堂学习效果能巩固吗？”

“部分家长的担心短期内很难彻底消除，但随着教育生态的良性循环，过去大面积被补习机构裹挟的社会群体的焦虑状况会得到很大改善。”重庆谢家湾学校校长刘希娅代表说。

“面对学生课余时间多、玩得多、作业少这一变化，家长的迷茫和担忧其实反映了认识上的误区。很多家长甚至部分教育工作者认为，好的学习效果一定来自时间堆积、反复刷题，其实并非如此。”刘希娅代表举例说，谢家湾学校开展了10余年减负提质课程改革探索：上午是学科类课程，下午搞社团和专题活动，全天没有上下课铃声；从小学到初中，学生每天保证10小时睡眠、一节体育课和近2小时户外体育活动；自助午餐时间，学生自由交流、收看新闻。“大量实践证明：运动的充分度、交往的开放度、睡眠的充足度、积极的情绪体验，与学业成绩、教育质量高度正相关。孩子们呈现出阳光自信、成绩优秀的群体特质。”刘希娅代表说。

“许多家长希望通过短期内成绩的提高看到孩子成长，但孩子是一个发展的人，必须尊重其成长规律，任何‘揠苗助长’的做法都不会有积极的作用。”北京市史家教育集团党委书记、总校长王欢委员支持把家长和学校的角色职责厘清，她表示：“孩子道德品质的培育、行为习惯的养成，是家庭教育的重中之重；学校教育则更侧重于让学生德智体美劳整体提升，分数只是一时之得，健康成熟的人格最为重要。”

无论是学校的课后服务，还是回家后的时间，老师和家长都应该尊重学生的主动性，应通过共同研讨、分享观点，让学生最终爱上学习、爱上运动、爱上阅读。在王欢委员看来，这种内驱力，能够影响孩子的一生。

2.学生多运动多阅读多思考 家长多学习多沟通多陪伴

以前，放学后和双休日，蛋糕烘焙师张女士都把孩子送到各个培训班，母女俩每天交流少，甚至时有争吵。

“双减”后，张女士意识到一味给孩子加压的做法不妥。她在跟孩子商量后，报了绘画、国际象棋等兴趣班，其余时间则由女儿自行安排。“孩子现在更自律了，脸上的笑容也越来越多。我们一家也有更多时间一起去户外，感觉非常好！”张女士说。

安徽省蚌埠第一实验学校教育集团党委书记、总校校长崔建梅代表也发现，执行“双减”政策这半年来，学生、老师、家长从不适应到适应，从持怀疑态度到举双手赞成，变化巨大。

去年秋季学期，蚌埠第一实验学校在课后服务中，引进了足球、国际象棋、乐高机器人等多个社团。“但还是有部分家长表态不参加，只要求孩子上作业辅导班。”崔建梅代表介绍，这个学期，学校社团的种类更加丰富，增加了击剑、国画、中国舞等，社团报名变得非常火爆，很多社团名额一秒抢光，而参加作业辅导班的孩子则大幅减少。

“课余生活的丰富，反而促使学生更加喜爱课堂学习。因为他们可以把课堂知识运用到课余兴趣的发展中。”崔建梅代表认为，“全社会要齐心协力、共同参与，在加大宣传力度、帮助家长转变认识的同时，还要借助社会专业力量提高课外活动的多元性和实效性。”

“‘双减’减的是学生过重的学习负担和家长过度的教育负担，而不是减去学生的学习责任与家长的教育责任。‘双减’引导的是家长和学生如何更科学地利用课余时间，让孩子们健康、个性、全面成长。”在刘希娅代表看来，《中华人民共和国家庭教育促进法》和新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》等，都对如何更科学地进行家庭教育给出了明确指导，“依法带娃”时代已来，家长们要主动学习、加强学习。

刘希娅代表建议，学生要做到“三多”——多运动、多阅读、多思考，即课余时间加强锻炼，多进行课外阅读，多在实践中感悟与思考。家长也要做到“三多”，即多学习、多沟通、多陪伴。补课减少了，家长可以和孩子一起计划课余生活，对孩子多鼓励多信任多陪伴，让孩子健康成长。（记者 杨飒 晋浩天）

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