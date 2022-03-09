原标题：“双一流”，高等教育高质量发展新引擎

清华大学学生在马约翰杯学生田径运动会开幕式上表演。新华社发

【圆桌对话】

今年的政府工作报告提出，推进高等教育内涵式发展，分类建设一流大学和一流学科。日前，第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单公布，标志着新一轮“双一流”建设进入实质性阶段。

新一轮“双一流”建设有哪些新使命、新要求？需要把握哪些重点？高校如何跟进落实？听听代表委员们的关注与思考。

嘉 宾

王树国代表（西安交通大学校长）

林忠钦委员（中国工程院院士、上海交通大学校长）

王焰新委员（中国科学院院士、中国地质大学〔武汉〕校长）

主持人：本报记者 邓晖

1.开新局，深入推进高质量发展

主持人：与首轮“双一流”建设“统筹推进”的要求相比，日前启幕的第二轮“双一流”建设用了“深入推进”的表述。这意味着什么？将在哪些方面发力？

林忠钦：深入推进“双一流”建设，意味着在首轮“双一流”建设中取得的经验要进一步推广，而一些尚未完成的工作还需接续奋斗。第二轮“双一流”建设把服务国家作为价值追求，全面提升建设质量，将会在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面实现快速发展。

新一轮“双一流”建设面临的紧迫工作主要有三个：一是加强科研创新策源能力建设，在国家重大战略需求领域和基础前沿研究领域更好地前瞻布局。二是加强知识创新联盟建设，促进知识链、创新链、行业链、产业链、社会需求链的协同创新与系统集成。三是加强学校内涵建设，以教育评价改革为牵引推进内部治理，加快完善中国特色现代大学制度。

王树国：“深入推进”，意味着在新一轮“双一流”建设中更加突出重点、聚焦难点，围绕国家战略急需领域优化布局，强化内涵建设、特色建设和高质量建设，也进一步体现直面问题与挑战，为全面建成社会主义现代化强国提供有力支撑的坚强决心。

要立足“两个大局”，心怀“国之大者”，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，落实立德树人根本任务，深入推进实施教研一体、产教融合、学科交叉、协同育人，全方位培养、引进、用好人才；以国家战略需求和经济社会发展需要为牵引，推动大学更加深入地融入社会，不断产生新知识、新理论、新技术、新文化，建设国家战略科技力量，助力实现高水平科技自立自强。

王焰新：从“统筹”到“深入”，意味着“双一流”建设迎来新起点，进入新阶段。

第二轮“双一流”建设需要“闯三关”。一是涵养创新生态。“双一流”建设高校要坚持特色立校，不能千篇一律，更不能邯郸学步。在一流学科建设中，要在学科文化、人才培养模式、科研方向和成果、社会服务、国际合作等方面形成特色。二是促进学科汇聚。目前高校的学科壁垒问题依然存在，“双一流”建设高校要更加重视促进学科汇聚，打造多学科参与的学术共同体，构建各创新主体相互协同的创新联合体。三是推动成果转化。“双一流”建设高校要加大力度建设科研产业孵化基地、应用技术研发平台，有效提升高校科研成果转化应用能力，更好地支撑高质量发展。

2.强筋骨，加强基础学科人才培养

主持人：日前召开的中央全面深化改革委员会第二十四次会议强调，要走好基础学科人才自主培养之路。新一轮“双一流”建设中，如何培养高质量的基础学科人才？

林忠钦：针对基础学科理论性强、创新难、建设周期长等特点，应以培养未来顶尖科学家为目标，构建基础学科本硕博一体化人才培养体系。高质量一体化应主要体现在三个方面：课程方面，对基础学科本硕博课程进行全局规划和贯通设置。导师方面，为不同阶段的学生配备不同数量的导师，加强导师指导。科研训练方面，进一步深化科教融合。

还要处理好两方面问题：一方面，大力鼓励学生开展各种学术交流，增强基础学科人才培养开放性；另一方面，建立基础学科本硕博更换学科专业、学位层次的通道，畅通基础学科与应用学科之间的转换。

王树国：加强顶层设计，将基础学科人才培养与基础学科研究、基础学科建设以及社会服务、国际交流合作贯通起来，把科研优势转化为育人资源和育人优势。探索基础学科本硕博贯通培养、前后端双导师培养机制等模式路径，把科学精神、创新能力、批判性思维贯穿培养教育全过程。加强对基础课教师队伍、实验室教学队伍、辅导员队伍的培养和管理。探索实施基础学科长周期评价体系，为基础性、前瞻性研究创造宽松包容的环境。

建议从国家层面设立基础学科人才培养专项，通过稳定支持，让基础学科人才甘坐“冷板凳”，勇为开创者，闯进科研“无人区”，争做学科领航员。

王焰新：一要推动基础教育、高中教育和高等教育的有效衔接和贯通，创造有利于基础学科人才培养的良好教育生态。二要发挥高校培养基础学科人才的主力军作用，打好基础学科专项建设“组合拳”。三要建立健全适应基础学科人才培养的体制机制，构建全方位、全过程、深融合的协同育人新机制。

3.优环境，深化人才发展体制机制改革

主持人：新一轮“双一流”建设中，应如何优化人才发展制度环境？

林忠钦：一方面，破除束缚人才发展的思想观念和制度障碍，深化“人才是第一资源”的思想认识；另一方面，充分调动各类人才投身“双一流”建设的主动性。大力引进世界顶级、学术思想活跃、可以服务国家战略需求的“高精尖缺”人才；全方位支持青年人才，建设有利于人才发展的制度平台、成长环境；通过学术引导、平台支撑、以老带新等多种形式对青年教师给予全面关怀，下大力气全方位培养、留住、引进、用好、发展好人才。

王树国：要深化人才发展体制机制改革，让各类人才潜心钻研、尽展其能。建立资源与人才联动协调机制，给予科研单位更多自主权，赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权；加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，坚持质量导向，完善基于学科特点的分类评价制度，强化同行评议机制，深化代表作评审制度，完善个人评价与团队评价相结合的制度，充分激发和释放人才活力；加强人才服务保障，进一步完善服务人才的工作体系，营造有利于人才成长发展的人文生态，多出成果、出好成果。

王焰新：要坚持党管人才原则，突出制度创新和先行先试，破除体制机制障碍。

对行之有效的经验做法，一以贯之、不断深化：继续推进人才称号回归学术性、荣誉性；深入推进“破五唯”工作，突出质量导向，重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况；扭转“唯名校”“唯学历”的用人导向，完善以岗位需求为目标的人才使用机制，改变人才“高消费”状况。

对存在不足的方面，推进改革、持续创新：聚焦攻克“卡脖子”技术，探索开展联合攻关的人才使用机制；推进科技成果转移转化，完善高校与企业行业等主体协同创新机制；助力青年人才成长，完善对青年科研人才的支持政策；加大不同类型高校试点探索，加强对基础学科和特色行业高校的支持力度。（记者 邓晖）

(责编：温璐、吴楠)