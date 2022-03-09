原标题：博物馆：做“大学校” 讲“好故事”

河北临城县邢窑博物馆内，“邢窑陶瓷烧制技艺”国家级非遗项目代表性传承人张志忠为参观博物馆的学生们介绍邢瓷藏品。刘一鸣摄/光明图片

【问计民生】

大年初一，国家博物馆里人流熙攘。跟家人一起赏文物展品，在博物馆里过大年，已经成为90后北京姑娘李丹阳家的“新年俗”。“全家人都是文博爱好者，春节一口气看十几个展览，收获满满。”她说。

数据显示，截至2020年年末，全国备案博物馆数量达5788家，实现了平均每25万人拥有一座博物馆的目标。然而，发展水平参差不齐仍是突出问题。“网红”博物馆一票难求，一些小众博物馆却门可罗雀。

一个博物院就是一所“大学校”。博物馆应如何盘活“家底”，用更加精彩的展览回馈观众？如何以实力“破圈”，以更富创意的形式讲好中国故事？代表委员们对此有许多建议和见解。

1.策展，在用心用情上做文章

博物馆的灵魂是藏品。四川博物院首席专家魏学峰代表指出，当前存在的“千展一面”问题，折射出的是文物藏品更新不足的窘境。“博物馆的文物断流问题亟待解决。”魏学峰代表解释，自上世纪80年代很多博物馆和考古所“分家”后，一些博物馆的藏品近40年没有更新。他建议国家文物主管部门从制度上解决这一问题，在文物调拨、移交等方面打通堵点，促进各地博物馆藏品及时更新。

收藏只是第一步，如何将藏品更准确、更精彩地呈现给观众，同样考验着博物馆工作者的眼光和能力。这一点，故宫博物院器物部主任吕成龙委员深有体会：“策展要建立在研究的基础上，特别是文物的鉴定与断代，如果研究不够深入就可能误导观众。”他介绍，2021年故宫博物院陶瓷馆重新开放，通过二维码、微视频、展板等形式介绍瓷器鉴赏知识，挖掘并展示文物背后的故事，就是很好的尝试。

策划一场观众喜闻乐见的展览，要在用心用情上“做文章”。全国政协常委、中国美术馆馆长吴为山委员的雕塑作品《雷锋》曾选入人教版语文教材《雷锋叔叔，你在哪里》一文。今年3月5日学雷锋纪念日，中国美术馆举办同名诗朗诵活动，将雕塑形象印成卡片发放到观众手中。“我们打造了‘美时美刻’栏目，利用13万多件馆藏，配合节日节气、北京冬奥会等重要时间点讲述中国故事，实践证明，传播度美誉度都很高。”吴为山委员介绍。

2.“云展”，让更多人享受艺术之美

近年来，“云展览”“云打卡”“云体验”蓬勃发展，满足了观众足不出户逛展的需求，也让好展览“永不落幕”。

让首都经济贸易大学文化与传播学院副院长郭媛媛委员印象最深的“云展览”，是上海博物馆策划的董其昌书画艺术大展。“除了展示书画作品以外，‘云展览’还用动画、树状图等技术展示了董其昌的人生轨迹和‘朋友圈’，戴上VR眼镜还可以钻进他的《秋兴八景图》游玩，与线下展览相映成趣。”

曾经高峰时一天接待3万名观众，如今疫情防控常态化，中国美术馆日访问量限流到1800人以内，如何让更多人享受到艺术之美？“‘走向云端’是大势所趋。”吴为山委员表示，“我们将2004年到今天的很多大展特展都搬上网站，这样既延伸了艺术作品的生命力，也让美潜移默化地融入我们文化自信的基因。”

“用数字技术展现文化遗产，让‘没有围墙’的博物馆成为可能。”“云展览”并不简单等同于数字化。魏学峰代表指出，“目前，大部分‘云展览’的呈现手法较为单一，内容挖掘还不够深入。未来，随着网络信息技术进一步提升，观众对视觉与审美体验的需求也会提升，这对广大博物馆来说是一个很重要的课题。”

3.文创，要重创新、深挖掘、强引导

如今，《上新了·故宫》等文博节目火出圈，国风彩妆和服饰受追捧，考古盲盒卖断货……国潮时尚、文创IP、跨界合作等让文博圈有了新气象。

作为文博IP的“顶流”，故宫文创广受关注。“在产品研发过程中，要弘扬优秀传统文化，不能把糟粕做成文创。”吕成龙委员介绍，故宫专门成立文创审查小组，邀请专业人士参与，定期开会对各类文创产品进行审查、严格把关。

在“得IP者得天下”的文创产业发展环境下，文创产品也存在着同质化、低水平模仿等问题。

“文创研发中要重创新、深挖掘和强引导，打造既能传承历史文化、传播文化价值，又符合当代审美需求的特色产品。”郭媛媛委员表示，博物馆要发展好文创产业，就得把这项“功课”做扎实。

同时，全国还有不少博物馆在文创方面积极性不高。“究其原因，在于大部分博物馆都属于国家公益一类事业单位，经费基本只够维持正常运行，能够用于文创研发的资金很少。”魏学峰代表建议，“期待国家出台鼓励文创的基金或扶持政策，可以尝试将跨界、文创的收入返还给博物馆，从而做到‘以文养文’‘以文补文’。”（记者 张云 贾月洋）

(责编：温璐、吴楠)