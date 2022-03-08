原标题：教育，就是要用天真开阔的眼睛看世界

长沙市芙蓉区育才学校学生在二十四节气课程中亲近自然。资料图片

长沙市芙蓉区育才学校学生在二十四节气课程中亲近自然。资料图片

长沙市芙蓉区育才学校学生在二十四节气课程中亲近自然。资料图片

长沙市芙蓉区育才学校学生在二十四节气课程中亲近自然。资料图片

“雨水”始，“立春”定。2022年北京冬奥会开幕式的第一秒起，就有了中国文化的定义。

二十四节气的流转是一份自然之书。对长沙市芙蓉区育才学校的孩子们来说，二十四节气贯穿学校的一年四季之中。这究竟是怎样的课程？如何用节气串联起具有中国元素的教学内容？这样的课程又如何打开孩子们的感官，发现生命的连接，带孩子回到惠风和畅的中国文化的广袤乡野？

记者日前采访了长沙市芙蓉区育才学校校长朱爱朝，听她讲述师生在节气文化中，感受时节之美。

1.让小学生扎下文化根基和自然根基的路径——

通过二十四节气课程，在不打破现有课时课表，不打乱教学秩序和教师安排的情况下，分节气进行课程实施，将各学科进行整合

记者：二十四节气与其他非物质文化遗产有所不同，它更有生命力，存在于每一个素朴的日子里。您是如何想起把二十四节气贯穿于教学之中？将学生带向节气背后深藏的先人智慧？中间有怎样的历程？

朱爱朝：2013年2月，我开始带二年级三班的学生观察育才学校桃李园中的植物，用图画加文字的自然笔记方式，来观察和记录自然。周复一周的观察，这些曾被小学生熟视无睹的植物，与他们有了生命的连接：他们会为梅树被折断一根小枝而心疼，会为干旱中的植物渴望着一场雨。学生懂得植物需要保护，这只是在理性层面。当学生心疼植物受到伤害的时候，感受层面就启动了，这是学生知行合一、扎下自然根基的开始。

能否在一个课程的建设里，解决好小学生亲近文化和亲近自然的问题？在不断的探索中，我将目光聚焦在了二十四节气上。二十四节气是时间表，也是人与大自然结合的表现。譬如到了雨水的这一天，我们不但知道时间到了2月19日，还知道天气渐渐暖和，大雁从南方飞回北方，雨润万物，新绿点点，人与自然成为有机的生命体。我寻找到让小学生扎下文化根基和自然根基的路径，那就是通过二十四节气课程，将各学科进行整合来整体育人和实践育人。我带领学生了解节气和物候，做节气自然笔记，还加入了和节气相关的汉字、诗歌、老故事、传统游戏等内容。在生生不息的二十四节气中，学生更从容，更安然。

在班级实践的基础上，我和各学科教师一起，在2016年开始综合构建全校的二十四节气课程，希望将课程体系进一步完善。学校在不打破现有课时课表，不打乱教学秩序和教师安排的情况下，分节气进行课程实施。每个节气为15天左右，5天为一“候”，每个节气有三“候”。课程实施也基本依循这个节奏，以5天为单位来上课，用3次课来完成一个节气课程的内容。从立春到大寒，用一年的时间来完成，融入小学生日常的学校生活和家庭生活中。

2.课程贯穿于全年二十四节气中——

育人不是一个点，而是时间维度里的一条河，静静流淌于小学生的日常生活之中。凸显了亲近中华优秀传统文化、亲近自然为导向的一种育人方式的变革

记者：一些学校也有类似的课程，如何做出自己的特色，形成自己的体系？哪些因素是您和老师进行教学时特别关注的？哪些课程深受师生喜欢？

朱爱朝：二十四节气不仅是时间表，而且是人与大自然结合的表现。我期待孩子们通过二十四节气融入天地的节奏中，让心安住。二十四节气课程分为了解物候、诵读节气诗歌、书写节气汉字、讲述节气老故事、进行节气科学观察、体验节气习俗、开展节气种植、制作节气用品、投入节气锻炼、吸收节气心理营养、参与节气项目化学习等部分，分节气实施主题式跨界学习，从分科教学到跨学科整合，学科的边界开始融合。

课程贯穿于全年二十四节气中，让育人不是一个点，而是时间维度里的一条河，静静流淌于小学生的日常生活之中。持续的气象观察、太阳高度角测量，结合节气特点进行的观树叶、观雨、观鸟、观蜜蜂、观蚕、观星等，激发了学生科学探究的欲望，培养了学生科学观察的习惯。学校校园内有百草园劳动基地，根据不同年级学生的动手能力制订出全年种植计划，学生通过种植作物和观察、记录作物的生长过程，并用作物制作出节气食品、饮品、生活用品等方式，实现了课程的综合性构建、跨学科发展。外在环境的熏染和内在课程的浸润，让学生在日常生活中生发出敬畏自然、善待自然的情怀以及万物循环再生的环保意识。丰富的课程体系触及学生日常生活的各个方面，学校、家庭、社会多方联动合作共育，形成立体化、大教育状态，凸显了亲近中华传统文化、亲近自然为导向的育人方式变革。

古老的汉字，如图画般美丽，像故事一样丰富。给孩子讲一个汉字从甲骨文、金文、小篆到楷书的过程，是回到造字者最初的生活环境，用天真、开阔的眼睛看世界，用最简单的方式来表现事物最突出的特点。

比如立秋时节，了解“禾”字。甲骨文的“禾”字，是一蔸成熟稻子的样子，有秆子，有根，有叶子，沉甸甸的谷穗向下垂。金文的“禾”字，穗子向左垂。小篆的“禾”字，沿着甲骨文和金文的形体变化而来，但叶和根开始变形了。孩子们感受到汉字不仅仅是抽象的笔画，它和万物有着丰富的连接。

惊蛰，六年级的孩子们记录了柳树的变化。“新长出的小芽们是害羞的，把小叶子卷起来了，好像用手遮住了脸庞。柳絮则由叶底上的几个小颗粒变成了许多较大的长条状，都集中在一根小轴上”。“长大了的柳絮变得像毛毛虫，肥嘟嘟的，很可爱，马上它就可以展开它华丽的一面，摇身化为美丽的蝴蝶了。新的旅程就要开始了”。面对自然的时候，孩子们不仅用眼睛看，也在用耳朵听，用鼻子闻，用手去触摸，用身体去感受。节气里的自然笔记让孩子们的感官不断打开。

在节气生活的体验中，节气习俗转化为真实的生命经验。立夏时节，孩子们编织蛋套，玩撞蛋的游戏。孩子们专注地制作蛋套，四层编织，复杂而又需要耐心。孩子们把蛋装入蛋套中，分组玩撞蛋游戏，开心又满足。

二十四节气告诉人们，同一个地方在一年中所获得的光和热是不同的，人们应该根据作物对光和热的需要，在不同的节气进行种植。“清明前后，种瓜点豆”。孩子们在“百草园”里体验着种植的乐趣。清明种下的绿豆和芸豆种子，孩子们每天观察，每天浇水。终于，在谷雨节气，它们发芽了。孩子们深情凝望，每一颗小芽，都那么美。

3.大自然中有着无尽的教育资源，有着最为生动的隐喻与启示——

教育的美好就在“此身，此时，此地”，是每一个学生在学校的每一个此刻真实的生命体验

记者：现在，有更多的联盟校，更多的老师、学生加入进来。这么多年讲下来，您感觉师生身上有怎样的变化？课程的开设，让您对教育又有怎样的理解？

朱爱朝：在和孩子们、老师们一起成长的过程中，我深刻体会到：教育，就是和时间一起工作。当我们和时间一起工作的时候，我们能够让孩子们和整个世界建立一种亲密的关系，我们能够让心安住——安住在稳稳地环形时间里，安住在四季的劳作里，安住在生生不息的大自然中。

在大自然这位老师的带领下，我们学习到人与天地相处的哲学。在大自然中的奔跑、游戏、探索、沉思默想，排解了孩子积累在心里中的忧虑和烦闷。教育的美好，就在“此身，此时，此地”，是每一个孩子在学校的每一个此刻，真实的生命体验。2017年，学校微信公众号用图文结合的方式呈现了二十四节气课程实施记录，照片中育才学生在每个节气里发自内心的微笑，让我们充分体会到教育的美好。

教师的职业幸福指数得到提升。在课程开发和实践的过程中,教师找到了研究的乐趣，获得了成就感，学校教师已经出版了和课程相关的4本专著，比如《时节之美——朱爱朝给孩子讲二十四节气》《朱爱朝二十四节气自然笔记》等。老师们在关注二十四节气的过程中，得到中华传统文化和大自然的滋养，拥有了欣赏时节之美的眼睛，步调开始舒缓和从容。

当孩子与自然紧密连接，才有可能去挽救一棵大树、一条河流、一片天空、一块湿地、一个村庄，才有可能在万物萧瑟的冬天，也能感受到在地底有无数的种子，正在安静地蓄积着力量，准备在第二年春天的再次出发。希望我们存有对天地万物的“恭敬之心”，获得更多来自大地的力量。（记者 靳晓燕）

(责编：温璐、吴楠)