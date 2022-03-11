原标题：中国人民大学启动“习近平新时代中国特色社会主义思想研究工程”

新华网北京3月10日电 3月10日，中国人民大学“习近平新时代中国特色社会主义思想研究工程”（简称“研究工程”）启动仪式暨“习近平新时代中国特色社会主义思想对马克思主义发展的原创性贡献”学术报告会举行。“研究工程”旨在进一步强化习近平新时代中国特色社会主义思想研究的系统性谋划、整体性推进、项目化管理，进一步深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学理化阐释、学术化表达、大众化传播。

启动仪式上，教育部党组成员、副部长翁铁慧表示，启动实施“习近平新时代中国特色社会主义思想研究工程”具有非常重要的意义，充分体现了中国人民大学作为中国共产党创办的第一所新型正规大学，作为习近平总书记充分肯定的“在我国人文社会科学领域独树一帜”高校的高度政治自觉与政治担当。翁铁慧强调，习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民的思想旗帜和精神旗帜，是从新时代中国特色社会主义全部实践中产生的理论结晶，是一个博大精深的思想体系，深刻改变了当代中国的面貌，深刻影响了当今世界发展的进程。我们必须把研究阐释这一重要思想作为长期的重大政治任务，以强烈的历史使命和深厚的理论支撑推进其研究的学术化、学理化，回答时代之问、指导实践之向、照亮未来之路。要聚焦真懂真信，着力在研究阐释上出成果；要聚焦入脑入心，着力在育人育才上见成效；要聚焦网言民语，着力在传播普及上扩影响；要聚焦活学活用，着力在引领未来上求突破。她表示，希望中国人民大学凝聚校内外优势资源力量，辐射引领国内高校相关研究，切实为推动习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释、铸魂育人和传播普及探索“人大模式”、形成“人大方案”、贡献“人大智慧”，为迎接党的二十大胜利召开推出系列重磅理论和实践成果营造良好学术氛围。

中国人民大学党委书记张东刚表示，“研究工程”将整体布局“系列研究、人才培养、队伍建设、文化传播、干部培训”五大子工程，统筹推进编好“习近平新时代中国特色社会主义思想基本文献典藏”、办好“习近平新时代中国特色社会主义思想研究本科专业方向班”、开好“习近平新时代中国特色社会主义思想教育教学课程群”、建好“习近平新时代中国特色社会主义思想研究院”、出好“习近平新时代中国特色社会主义思想研究系列著作”等五大重点任务，加强总体性、贯通式、全景式分析，形成研究阐释宣传普及整体合力。他强调，学校将把“研究工程”建设成一项重大政治工程、初心工程，带着深厚感情学在前、干在前，带着坚定信仰树标杆、作表率，发挥好示范引领辐射带动作用。紧紧围绕为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人这一根本性问题做大文章，培养造就大批可堪大用能担重任的“复兴栋梁、强国先锋”。以高度的自信自觉推动学科知识建构、原始创新、队伍建设、教材编写，引领中国特色哲学社会科学形成布局合理的学科体系、植根中国的学术体系、融通中外的话语体系。牵引学校在新一轮“双一流”建设中锚定“独树一帜”总目标，奋力打造习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人、研究阐释和宣传普及的高地。

在随后举办的学术报告会上，专家学者围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想对马克思主义发展的原创性贡献”分别作主旨发言。（王琦）

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